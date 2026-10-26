आगरा में फर्जी चालान भेजकर 8.64 लाख की ठगी; APK फाइल बना साइबर फ्रॉड का हथियार
एपीके फाइल डाउनलोड होने से हर बार मोबाइल हैक नहीं होता, उसे इंस्टॉल करना, अनावश्यक अनुमतियां देना जोखिम बढ़ाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 1:04 PM IST
आगरा: साइबर क्रिमिनल ने फर्जी चालान के नाम पर 8.64 लाख रुपए का फटका लगा दिया. साइबर क्रिमिनल ने फर्जी चालान के नाम पर एपीके फाइल भेजी. जब युवक ने एपीके फाइल खोली तो उसका मोबाइल हैंग हो गया. इसके बाद बैंक खाते से रकम निकाल ली गई. पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि एपीके फाइल डाउनलोड होने से हर बार मोबाइल हैक नहीं होता, लेकिन उसे इंस्टॉल करना और अनावश्यक अनुमतियां देना जोखिम बढ़ाता है. इसलिए, सतर्क और सावधान रहना चाहिए.
उन्होंने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के शहजादी मंडी निवासी विकास अग्रवाल ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 26 सितंबर को उनके पास व्हाट्सएप पर एम परिवहन के नाम से चालान आया.
जब उस मैसेज को ओपन किया तो एपीके फाइल खुलते ही मोबाइल हैक हो गया. इसके कुछ देर बाद कई ओटीपी आए और मेरे बैंक खाते से 8.64 लाख रुपए निकल लिए गए.
डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई थी, उन्हें फ्रीज कराया गया है. साइबर क्रिमिनल ने ठगी की रकम कई खातों में घुमाई और इसके बाद उसे निकाल लिया है. इस मामले में छानबीन करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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