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आगरा में फर्जी चालान भेजकर 8.64 लाख की ठगी; APK फाइल बना साइबर फ्रॉड का हथियार

आगरा में फर्जी चालान भेजकर 8.64 लाख की ठगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: साइबर क्रिमिनल ने फर्जी चालान के नाम पर 8.64 लाख रुपए का फटका लगा दिया. साइबर क्रिमिनल ने फर्जी चालान के नाम पर एपीके फाइल भेजी. जब युवक ने एपीके फाइल खोली तो उसका मोबाइल हैंग हो गया. इसके बाद बैंक खाते से रकम निकाल ली गई. पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि एपीके फाइल डाउनलोड होने से हर बार मोबाइल हैक नहीं होता, लेकिन उसे इंस्टॉल करना और अनावश्यक अनुमतियां देना जोखिम बढ़ाता है. इसलिए, सतर्क और सावधान रहना चाहिए.