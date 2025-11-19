एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

ETV Bharat / state

3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई
ETV Bharat Haryana Team

November 19, 2025

करनालः हरियाणा के करनाल के एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया. अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई बस एक क्लिक पर,मधुमेह प्रभावित लोग भी बर्फी का ले सकेंगे आनंद व कम वसा, उच्च प्रोटीन और शुगर-कंट्रोल जैसे विकल्प भी इस तकनीक से होगा संभव.

मनचाहे डिजाइन से तैयार होगी मिठाईः करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) ने भारत में पहली बार पारंपरिक दूध की मिठाइयों को 3-डी प्रिंटिंग तकनीक से तैयार करने का अनोखा नवाचार किया है. इससे बरसों से हाथों से बन रही बर्फी अब आधुनिक तकनीक से बनेगी. वह भी मनचाहे आकार, डिजाइन, रंग और स्वाद में. पहले से विदेशों में चॉकलेट इसी तकनीक की मदद से तैयार होते हैं, लेकिन भारतीय पारंपरिक मिठाई में यह पहली ऐतिहासिक पहल है.

3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई (Etv Bharat)

मनचाही मिठाई अब बस एक क्लिक पर: 3-डी तकनीक के जरिए खोए, चीनी और हाइड्रोकोलॉइड से तैयार फूड-ग्रेड पेस्ट को प्रिंटर में भरा जाएगा. इसके साथ गाजर, चुकंदर, आम या चॉकलेट जैसी फ्लेवर इंक भी जोड़ी जाएगी. किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप से यह चुनना होगा कि—कितनी चीनी चाहिए ,कौन-सा फ्लेवर चाहिए, कौन-सी डिजाइन चाहिए. निर्देश मिलते ही 3-डी प्रिंटर माइक्रोन-स्तर की सटीकता से बर्फी तैयार कर देगा. पूरी तरह ताजी, स्वच्छ और स्पर्श-रहित.

3-D printing of sweets
3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई (Etv Bharat)

"यह नवाचार पारंपरिक विरासत को आधुनिक परिशुद्धता से जोड़ने वाली तकनीक है. इससे स्वच्छ, अनुकूलित और पोषण-संतुलित मिठाइयों का एक नया युग शुरू होगा."-डॉ. धीर सिंह, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल

3-D printing of sweets
3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई (Etv Bharat)

"अब तक बर्फी हाथों से बनती थी, लेकिन 3-डी तकनीक से हर डिजाइन और स्वाद संभव है. आगे हम कई और मिठाइयों को इस तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं."-डॉ. कौशिक खमरुई, प्रधान अन्वेषक, शोध परियोजना

Etv Bharat
एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल (3-D printing of sweets)

स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यानः बर्फी खाने से कैलोरी बढ़ने की चिंता रखने वालों के लिए भी यह तकनीक राहत लेकर आई है. एनडीआरआई के वैज्ञानिक कैलोरी कम करने वाली बर्फी पर शोध कर रहे हैं. कम चीनी इस्तेमाल कर मधुमेह प्रभावित लोग भी बर्फी का आनंद ले सकेंगे. कम वसा, उच्च प्रोटीन और शुगर-कंट्रोल जैसे विकल्प भी इस तकनीक से संभव होंगे.

3-D printing of sweets
एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने किया कमाल (Etv Bharat)

डिज़ाइन में असीम संभावनाएं: इस आधुनिक तकनीक से त्योहारों और विशेष अवसरों पर नाम, लोगो और खास पैटर्न वाली बर्फी, जटिल कलात्मक आकार, कस्टमाइज्ड संदेश वाली मिठाई अब बिल्कुल संभव होंगे. डिजिटल ब्लूप्रिंट के आधार पर परत-दर-परत बनने वाली बर्फी वह डिजाइन देगी, जो हाथों से बनाना असंभव था.

3-D printing of sweets
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (Etv Bharat)

भविष्य की मीठी दिशा: संस्थान की टीम अब पेड़ा और संदेश जैसी अन्य पारंपरिक दूध-आधारित मिठाइयों के लिए भी प्रिंट करने योग्य पेस्ट विकसित कर रही है. इस तकनीक से भारतीय मिठाइयों को वैश्विक पहचान और आधुनिक स्वरूप देने की अपार संभावनाएं खुल गई हैं. घर में उपयोग होने वाले 3-डी मिठाई प्रिंटर भी जल्द विकसित किए जा रहे हैं.

