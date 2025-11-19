ETV Bharat / state

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

मनचाही मिठाई अब बस एक क्लिक पर: 3-डी तकनीक के जरिए खोए, चीनी और हाइड्रोकोलॉइड से तैयार फूड-ग्रेड पेस्ट को प्रिंटर में भरा जाएगा. इसके साथ गाजर, चुकंदर, आम या चॉकलेट जैसी फ्लेवर इंक भी जोड़ी जाएगी. किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप से यह चुनना होगा कि—कितनी चीनी चाहिए ,कौन-सा फ्लेवर चाहिए, कौन-सी डिजाइन चाहिए. निर्देश मिलते ही 3-डी प्रिंटर माइक्रोन-स्तर की सटीकता से बर्फी तैयार कर देगा. पूरी तरह ताजी, स्वच्छ और स्पर्श-रहित.

मनचाहे डिजाइन से तैयार होगी मिठाईः करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) ने भारत में पहली बार पारंपरिक दूध की मिठाइयों को 3-डी प्रिंटिंग तकनीक से तैयार करने का अनोखा नवाचार किया है. इससे बरसों से हाथों से बन रही बर्फी अब आधुनिक तकनीक से बनेगी. वह भी मनचाहे आकार, डिजाइन, रंग और स्वाद में. पहले से विदेशों में चॉकलेट इसी तकनीक की मदद से तैयार होते हैं, लेकिन भारतीय पारंपरिक मिठाई में यह पहली ऐतिहासिक पहल है.

करनालः हरियाणा के करनाल के एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया. अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई बस एक क्लिक पर,मधुमेह प्रभावित लोग भी बर्फी का ले सकेंगे आनंद व कम वसा, उच्च प्रोटीन और शुगर-कंट्रोल जैसे विकल्प भी इस तकनीक से होगा संभव.

"यह नवाचार पारंपरिक विरासत को आधुनिक परिशुद्धता से जोड़ने वाली तकनीक है. इससे स्वच्छ, अनुकूलित और पोषण-संतुलित मिठाइयों का एक नया युग शुरू होगा."-डॉ. धीर सिंह, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल

"अब तक बर्फी हाथों से बनती थी, लेकिन 3-डी तकनीक से हर डिजाइन और स्वाद संभव है. आगे हम कई और मिठाइयों को इस तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं."-डॉ. कौशिक खमरुई, प्रधान अन्वेषक, शोध परियोजना

स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यानः बर्फी खाने से कैलोरी बढ़ने की चिंता रखने वालों के लिए भी यह तकनीक राहत लेकर आई है. एनडीआरआई के वैज्ञानिक कैलोरी कम करने वाली बर्फी पर शोध कर रहे हैं. कम चीनी इस्तेमाल कर मधुमेह प्रभावित लोग भी बर्फी का आनंद ले सकेंगे. कम वसा, उच्च प्रोटीन और शुगर-कंट्रोल जैसे विकल्प भी इस तकनीक से संभव होंगे.

डिज़ाइन में असीम संभावनाएं: इस आधुनिक तकनीक से त्योहारों और विशेष अवसरों पर नाम, लोगो और खास पैटर्न वाली बर्फी, जटिल कलात्मक आकार, कस्टमाइज्ड संदेश वाली मिठाई अब बिल्कुल संभव होंगे. डिजिटल ब्लूप्रिंट के आधार पर परत-दर-परत बनने वाली बर्फी वह डिजाइन देगी, जो हाथों से बनाना असंभव था.

भविष्य की मीठी दिशा: संस्थान की टीम अब पेड़ा और संदेश जैसी अन्य पारंपरिक दूध-आधारित मिठाइयों के लिए भी प्रिंट करने योग्य पेस्ट विकसित कर रही है. इस तकनीक से भारतीय मिठाइयों को वैश्विक पहचान और आधुनिक स्वरूप देने की अपार संभावनाएं खुल गई हैं. घर में उपयोग होने वाले 3-डी मिठाई प्रिंटर भी जल्द विकसित किए जा रहे हैं.

