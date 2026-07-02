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एनडीआरआई की बड़ी उपलब्धि: करनाल से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने किया "करन-फ्रीज" नस्ल लॉन्च, विपक्ष पर साधा निशाना

एनडीआरआई ने "करन-फ्रीज" नस्ल देश को समर्पित की. इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने राम मंदिर, धान और बैंक मामलों पर प्रतिक्रिया दी.

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एनडीआरआई की बड़ी उपलब्धि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 1:04 PM IST

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​करनाल: राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. दरअसल, संस्थान द्वारा गहन शोध के बाद विकसित की गई उन्नत गाय की सिंथेटिक नस्ल "करन-फ्रीज" को आधिकारिक रूप से देश के किसानों के लिए समर्पित कर दिया गया है. इस बेहद खास और गौरवपूर्ण नस्ल का अनावरण राज्यसभा सांसद संजय भाटिया द्वारा किया गया.

राम मंदिर पर विपक्ष को घेरा: इस दौरान सांसद ने ​मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान सांसद संजय भाटिया ने कहा कि, "जिन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में दान और इजी मनी आती है, वहां इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आ जाती हैं. जो लोग सनातन और हिंदुत्व को मानते ही नहीं और सिर्फ दिखावे के लिए तिलक लगाते हैं, उन्हें हिंदुत्व या राम मंदिर की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. राम मंदिर आंदोलन के समय कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं, इसलिए आज विपक्ष के नेताओं द्वारा इस विषय पर बात करना केवल मगरमच्छ के आंसू बहाने जैसा है."

करनाल से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने किया "करन-फ्रीज" नस्ल लॉन्च (ETV Bharat)

​धान घोटाले पर सख्त रुख: ​करनाल में सामने आए कथित धान घोटाले पर सांसद ने कहा कि, "कागजों में धान की खरीद दिखा दी जाती है, लेकिन जब धरातल पर जांच की जाती है, तो वह धान मिलों में गायब मिलता है. कि कोई भी ऐसा गलत काम करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी. भले ही सभी अधिकारी गलत नहीं होते, लेकिन व्यवस्था में जहां भी लापरवाही होती है, फ्रॉड करने वाले तत्व उसका अनुचित फायदा उठाते हैं."

​पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर दी प्रतिक्रिया: ​पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिए गए इमरजेंसी के दौर के एक बयान के संदर्भ में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो सांसद ने इसका बचाव किया. उन्होंने कहा कि, "मनोहर लाल केवल उस ऐतिहासिक कालखंड के विषय में बता रहे थे और उनके बयान के एक छोटे से हिस्से को संदर्भ से अलग कर गलत तरीके से पेश किया गया है."

बैंक घोटाले पर स्थिति साफ की: वहीं, बैंक घोटाले में हाल ही में गिरफ्तार हुए आईएएस अधिकारियों के मामले में उन्होंने कहा कि, "इस मामले की जांच अभी चल रही है. विभाग में जब फाइल आती है तो अधिकारियों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं कि सभी अधिकारी गलत इरादे से काम कर रहे हों. आज सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी मामले में इतने बड़े स्तर के अधिकारियों पर भी निष्पक्ष रूप से कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है."

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