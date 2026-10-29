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चक्रवात अर्नब को लेकर पलामू में एनडीआरएफ तैनात, चार जिलों में रख रही नजर, लोगों से सावधान रहने की अपील

एनडीआरएफ टीम के साथ मीटिंग करते पदाधिकारी ( Etv Bharat )

पलामूः चक्रवात अर्नब को लेकर पलामू में एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) की टीम को तैनात किया गया है. पिछले 30 वर्षों में पहली बार पलामू के इलाके में चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है. चक्रवात को देखते हुए पूरे झारखंड में पलामू, देवघर, रांची और जमशेदपुर के इलाके में टीम को तैनात किया गया है. पलामू में 30 सदस्यीय टीम इस काम पर लगाई गई है.

टीम आपदा के दौरान कई जिलों में मूव करेगी