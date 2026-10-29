चक्रवात अर्नब को लेकर पलामू में एनडीआरएफ तैनात, चार जिलों में रख रही नजर, लोगों से सावधान रहने की अपील
किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए, पलामू और अन्य जिलों में NDRF की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 2:41 PM IST
पलामूः चक्रवात अर्नब को लेकर पलामू में एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) की टीम को तैनात किया गया है. पिछले 30 वर्षों में पहली बार पलामू के इलाके में चक्रवात को लेकर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है. चक्रवात को देखते हुए पूरे झारखंड में पलामू, देवघर, रांची और जमशेदपुर के इलाके में टीम को तैनात किया गया है. पलामू में 30 सदस्यीय टीम इस काम पर लगाई गई है.
टीम आपदा के दौरान कई जिलों में मूव करेगी
यह टीम आपदा के दौरान पलामू, गढ़वा और लातेहार के साथ-साथ लोहरदगा जिलों में मूव करेगी एवं आपदा के दौरान लोगों को मदद करेगी. पलामू में इंस्पेक्टर दिनेश अवस्थी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि सब इंस्पेक्टर संदीप सेकंड कमान की भूमिका में है.
पलामू में तैनात एनडीआरएफ की टीम के साथ ईटीवी भारत ने बातचीत की है. इंस्पेक्टर दिनेश अवस्थी ने बताया कि अर्नब चक्रवात को लेकर 30 अक्टूबर तक टीम की तैनाती की गई है. उन्होंने बताया कि टीम के पहले से मौजूद रहने का एक फायदा है कि किसी भी प्रकार की आपदा होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है.
एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे तैयार है
उन्होंने बताया कि चक्रवात के दौरान होने वाले नुकसान और इससे जुड़ी हुई परेशानी को देखते हुए सभी तरह के उपकरण को लेकर टीम साथ चल रही है. सूचना मिलने के बाद मौके पर टीम पहुंचेगी और तुरंत लोगों को राहत देने का प्रयास करेगी. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम फ्लड वॉटर रेस्क्यू, चक्रवात के दौरान भवन गिर जाने या कोई रोड ब्लॉक होने की स्थिति में उसे खोलेगी.
अर्नब को लेकर एनडीआरएफ को तैनात किया गया
उन्होंने बताया कि टीम किसी भी तरह की आपदा के लिए तैयार है और लोगों से अपील करती है कि वे सावधान रहें. जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी जयराम सिंह यादव ने बताया कि अर्नब को लेकर राज्य सरकार ने एनडीआरएफ को तैनात किया है. आपदा के दौरान जिला प्रशासन तुरंत मदद पंहुचाने को 24 घंटे तैयार है.
पलामू के मौसम में हल्का बदलाव
दरअसल चक्रवात को लेकर पलामू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार को दोपहर 1:00 बजे के बाद पलामू का मौसम थोड़ा बदला और तेज हवा शुरू हुई. पलामू जिला में सूचना जनसंपर्क विभाग में पूरे मामले में अपील जारी की है. जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार ने बताया कि टीम आपदा से निबटने को तैयार है और लोगों से सावधान रहने को कहा गया है.
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