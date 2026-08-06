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हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा यमुना का जलस्तर, कालिंदी कुंज में NDRF की टीम तैनात

नई दिल्ली: दिल्ली में बीते दिनों बारिश से जहां मौसम सुहाना बना हुआ है, वहीं यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है. गुरुवार दोपहर कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना के जलस्तर में 10 से 15 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते बीते मंगलवार को ही हथिनी कुंड बैराज से 63,100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो 36 घंटे बाद दिल्ली पहुंच चुका है.

वहीं दूसरी तरफ पानी का दबाव देखते हुए ओखला बैराज के चार गेट पूरे खोल दिए गए हैं और पांचवा गेट भी आधा खोल दिया गया है. लगातार पानी छोड़े जाने के चलते गुरुवार को यमुना घाट पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है. लोगों का कहना है कि जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.

दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर (ETV Bharat)

कालिंदी कुंज यमुना घाट पर रहने वाले गोताखोर ने रामाश्रय साहनी ने बताया कि यमुना नदी के जलस्तर में 10 से 15 फीट की बढ़ोतरी तो दर्ज की गई है. हालांकि अभी भी यमुना नदी दिल्ली में खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं. आज एनडीआरएफ की टीम भी यमुना पर पहुंची हुई है जो यमुना का जायजा ले रही है.