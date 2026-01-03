ETV Bharat / state

प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की तैयारी: देवघर में NDRF की मॉक ड्रिल, बच्चों और बड़ों को जीवन रक्षा के सिखाए गए तरीके

देवघर में लोगों को सुरक्षा के तरीकों को लेकर जागरूक करने के लिए एनडीआरएफ टीम ने मॉक ड्रिल किया.

NDRF mock drill
एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 3, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: किसी भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए देवघर में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया. इस दौरान बच्चों से लेकर आमजन सभी को सुरक्षा के तरीके बताए गए. देवघर के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर ट्रेनिंग कैंपेन चलाए गए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें.

इस अभ्यास के दौरान, एनडीआरएफ टीम ने स्कूली बच्चों और लोगों को सिखाया कि आपदा के समय घबराने के बजाय समझदारी से अपनी सुरक्षा कैसे करें. मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए एनडीआरएफ के अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि इस अभ्यास का मुख्य मकसद भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम करना है. उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप आने पर कहां शरण लेनी है, कैसे सुरक्षित बाहर निकलना है और क्या सावधानियां बरतनी हैं.

देवघर में NDRF की मॉक ड्रिल (ईटीवी भारत)

उन्होंने आगे बताया कि देवघर के खनन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कैसे सतर्क रहना चाहिए. पहाड़ी और पर्यटन इलाकों में आने वाले टूरिस्ट से भी अपील की गई कि वे उन जगहों पर ना जाएं, जहां जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने पहले ही चेतावनी जारी की हो.

NDRF mock drill
एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल (ईटीवी भारत)

एनडीआरएफ अधिकारियों ने यह भी बताया कि भविष्य में आपदा राहत सेवाओं को और तेज और असरदार बनाने के लिए मुख्यालय और स्थानीय कार्यालय के बीच लगातार विचार-विमर्श चल रहा है. इसका मकसद है कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की मदद आम लोगों तक कम से कम समय में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके.

यह भी पढ़ें:

साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सीडेंट का मॉक ड्रिल, ट्रेन के दो कोच डिरेल कर किया गया रेस्क्यू

बोकारो में गैस रिसाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन, डीसी बोले- पूरे पूर्वी भारत की एक प्रमुख औद्योगिक इकाई है बीएसएल

हजारीबाग में सुरक्षा की तैयारी, पुलिस ने दंगा नियंत्रण करने के लिए किया मॉक ड्रिल

TAGGED:

NDRF MOCK DRILL IN DEOGHAR
MOCK DRILL IN DEOGHAR
NATURAL DISASTERS
एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल
NDRF MOCK DRILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.