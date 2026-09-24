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पलामू करमा हादसा: हाई लेवल बैठक के बाद NDRF ने शुरू किया तलाशी अभियान

पलामू में करमा हादसा के बाद नदी में डूबे लापता लड़के की तलाश एनडीआरएफ ने शुरू कर दी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

NDRF search operation for drowned missing boy following meeting regarding Karma festival accident in Palamu
पलामू जिला प्रशासन की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 5:15 PM IST

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पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में बुधवार को करम डाल विसर्जन के दौरान चार लड़कों की मौत हो गई थी जबकि एक लड़का लापता हो गया. पलामू में करमा पर्व के दौरान पांच लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई थी.

बता दें पतरिया खुर्द की घटना में अभी-भी 10 वर्षीय हेमंत सिंह लापता है. लापता लड़के को खोजने के लिए गुरुवार की दोपहर एनडीआरएफ की टीम पलामू पहुंची है और तलाशी अभियान शुरू कर दी है.

एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहीं से हेमंत सिंह को खोजने के लिए अभियान की शुरूआत किया है. हालांकि ग्रामीण बुधवार से ही हेमंत सिंह को खोजने के लिए अभियान चला रहे हैं. ग्रामीण कोयल नदी के तटीय क्षेत्रों में होते हुए मोहम्मदगंज के इलाके तक अभियान को चला चुके हैं. घटना के लगभग 36 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं लेकिन कोयल नदी में डूबे हेमंत सिंह का पता नहीं चल पाया है.

NDRF search operation for drowned missing boy following meeting regarding Karma festival accident in Palamu
घटनास्थल की तस्वीर (ETV Bharat)

सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चला रही है. चैनपुर के अंचल अधिकारी सत्यम कुमार ने बताया एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

पतरिया खुर्द जैसी घटना को रोकने के लिए हुई हाई लेवल बैठक

करमा के दौरान पलामू के चैनपुर पतरिया खुर्द हादसा को लेकर गुरुवार को पलामू में अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई. बैठक के अध्यक्षता डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत में किया है जबकि बैठक में पलामू एसपी कपिल चौधरी समेत जिला के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे. इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए नदी के किनारों को हॉट-स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा.

ग्रामीणों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई जाएगी ताकि आपदा के दौरान प्रशासन को तुरंत सूचना मिल सके. घटना को रोकने के लिए अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनाई गयी है और वे ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करेंगे. ग्रामीण और शहरी इलाकों में मॉक ड्रिल भी किया जाएगा.

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