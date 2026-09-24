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पलामू करमा हादसा: हाई लेवल बैठक के बाद NDRF ने शुरू किया तलाशी अभियान

पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में बुधवार को करम डाल विसर्जन के दौरान चार लड़कों की मौत हो गई थी जबकि एक लड़का लापता हो गया. पलामू में करमा पर्व के दौरान पांच लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई थी.

बता दें पतरिया खुर्द की घटना में अभी-भी 10 वर्षीय हेमंत सिंह लापता है. लापता लड़के को खोजने के लिए गुरुवार की दोपहर एनडीआरएफ की टीम पलामू पहुंची है और तलाशी अभियान शुरू कर दी है.

एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहीं से हेमंत सिंह को खोजने के लिए अभियान की शुरूआत किया है. हालांकि ग्रामीण बुधवार से ही हेमंत सिंह को खोजने के लिए अभियान चला रहे हैं. ग्रामीण कोयल नदी के तटीय क्षेत्रों में होते हुए मोहम्मदगंज के इलाके तक अभियान को चला चुके हैं. घटना के लगभग 36 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं लेकिन कोयल नदी में डूबे हेमंत सिंह का पता नहीं चल पाया है.

घटनास्थल की तस्वीर (ETV Bharat)

सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चला रही है. चैनपुर के अंचल अधिकारी सत्यम कुमार ने बताया एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और तलाशी अभियान शुरू किया गया है.