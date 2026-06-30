उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने वाले 'संकटमोचक', इन हाईटेक इक्विपमेंट्स का करते हैं इस्तेमाल
उत्तराखंड में संकटमोचक के रूप में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में जवान निभाते हैं अहम भूमिका, इन उपकरणों से बचाते हैं जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 5:50 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड को हर साल मानसून सीजन के दौरान आपदा का दंश झेलना पड़ता है. इन आपदाओं की वजह से जान माल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है. इन आपदाओं के दौरान राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे में इन टीमों के साथ ही उनके पास मौजूद हाईटेक इक्विपमेंट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं.
यही वजह है कि मानसून से पहले आपदा प्रबंधन विभाग में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की ओर से इक्विपमेंट की प्रदर्शनी लगाई गई है. जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आपदा के दौरान किन-किन इक्विपमेंट्स का क्या इस्तेमाल किया जाता है? ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं.
उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ा है. हर साल मानसून के साथ भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटने और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं लोगों की चिंता बढ़ा देती हैं. जिसको देखते हुए हर साल मानसून सीजन से पहले उत्तराखंड सरकार, अपनी तैयारी को दुरुस्त करती है. लगातार बैठकें कर अधिकारियों को तमाम दिशा देते दिए जाते हैं.
देवदूत बनकर जानें बचाती हैं रेस्क्यू टीमें: इसी कड़ी में आगामी मानसून सीजन की दृष्टिगत शासन स्तर के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है. हालांकि, आपदा जैसे मुश्किल समय में एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) और एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने के लिए मोर्चा संभालते हैं.
रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाते हैं हाईटेक इक्विपमेंट्स: किसी भी राहत बचाव कार्यों के दौरान रेस्क्यू टीमों के साथ ही हाईटेक इक्विपमेंट्स भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में जनता को हाईटेक इक्विपमेंट की जानकारी दिए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही फायर डिपार्मेंट की ओर से इक्विपमेंट की प्रदर्शनी लगाई गई.
जिसमें उन तमाम हाईटेक इक्विपमेंट के बारे में बताया गया, जिनका इस्तेमाल राहत बचाव कार्यों के दौरान किया जाता है. वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर के जवानों ने अपने-अपने इक्विपमेंट की जानकारी दी. जिसके जरिए राहत बचाव के कार्य किए जाते हैं.
सेंसर एवं लाइफ डिटेक्शन उपकरण है खास: किसी भी आपदा के दौरान मलबे में दबे लोगों की हल्की-सी धड़कन और सांसों की आहट तक को विशेष सेंसर एवं लाइफ डिटेक्शन उपकरण पहचान लेते है. जब सड़कें पूरी तरह बंद हो जाती हैं, तब NDRF की टीमें पर्वतारोहण तकनीकों और विशेष रेस्क्यू उपकरणों के सहारे दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालती हैं.
वहीं, फ्लैश फ्लड, नदी में बहने की घटनाओं और पहाड़ी हादसों के बाद तेज बहाव में फंसे लोगों की तलाश और रेस्क्यू के लिए NDRF सुनियोजित अभियान चलाती है. ताकि, लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके. एनडीआरएफ के जवान वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने सेंसर एवं लाइफ डिटेक्शन उपकरण के बारे में जानकारी दी.
"लाइफ डिडेक्टर टूल का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति मलबे में दब जाता है. ऐसे में उसे डिटेक्ट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है. इस टूल में दो तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो 4 से 5 मीटर तक के एरिया को कवर करता है. खास बात ये है कि यह टूल हार्टबीट फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है."- वीरेंद्र सिंह बिष्ट, जवान, एनडीआरएफ
"इसके अलावा लाइफ डिटेक्टर टूल में विक्टिम से बातचीत करने की सुविधा भी उपलब्ध है. साथ थी ह्यूमन लाइफ गार्ड एक इक्विपमेंट है, जिसके जरिए मलवे में दबे लोगों को लोकेट करने का काम किया जाता है. यह इक्विपमेंट 500 मीटर के खुली जगह में किसी भी दबे हुए व्यक्ति को डिटेक्ट करने में सक्षम है."- वीरेंद्र सिंह बिष्ट, जवान, एनडीआरएफ
मलबे में दबे लोगों को खोजने में मददगार है विक्टिम लोकेशन यूनिट इक्विपमेंट्स: विक्टिम लोकेशन यूनिट इक्विपमेंट्स भी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में काफी मददगार साबित हो रही है. इस इक्विपमेंट के बारे में एनडीआरएफ के जवान जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी. साथ ही इसके रेस्क्यू अभियान में भूमिका के बारे में विस्तार से बताया. साथ ही बताया कि कैसे दबे या फंसे लोगों की जानकारी जुटाई जाती है.
"किसी भी जगह दबे या फंसे लोगों की जानकारी का पता लगाने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में जब इस इक्विपमेंट के जरिए किसी फंसे हुए व्यक्ति की जानकारी मिल जाती है, तो उसी जगह पर ड्रिल करके उसे व्यक्ति को निकाल लिया जाता है."- जितेंद्र कुमार, जवान, एनडीआरएफ
"इस इक्विपमेंट की खास बात ये है कि इसका इस्तेमाल डे नाइट में किया जा सकता है. ये पूरी तरह से वॉटरप्रूफ है. इसके अलावा मलबे के अंदर फंसे लोगों से इस इक्विपमेंट के जरिए बातचीत भी की जा सकती है."- जितेंद्र कुमार, जवान, एनडीआरएफ
नदी में गाड़ी गिरने पर खोजने में मदद करता है अंडरवाटर ड्रोन इक्विपमेंट्स: अंडरवाटर ड्रोन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल भी राहत बचाव कार्यों के दौरान किया जाता है. इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीआरएफ के जवान ने बताया कि अगर किसी नदी में कोई वाहन गिर जाता है, तो उसका पता लगाने के लिए अंडरवाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है.
ऐसे में वाहन में फंसे व्यक्ति का आसानी से रेस्क्यू कर लिया जाता है. इसके अलावा राहत बचाव कार्यों के लिए अलग-अलग तरह के तमाम इक्विपमेंट मौजूद है. जिसमें बड़े-बड़े बॉल्डर्स को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है. कहीं पेड़ गिर जाता है, तो उसको काटने के लिए कटर समेत रेस्ट्यूब भी मौजूद हैं.
रोप रेस्क्यू डिवाइस का इस्तेमाल करता है फायर डिपार्टमेंट: उत्तराखंड में आए दिन लैंडस्लाइड के मामले सामने आते रहते हैं. जिससे चलते तमाम लोग फंस जाते हैं, जिसमें रोप रेस्क्यू डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है. ज्यादा जानकारी देते हुए फायर डिपार्टमेंट की जवान ने बताया कि अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है और लोग फंस जाते हैं, तो उनका रेस्क्यू करने के लिए रस्सी रेस्क्यू डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है.
हाईटेक रिमोट एरिया लाइट भी रेस्क्यू में करती है मदद: इसके अलावा उन्होंने बताया कि हाईटेक रिमोट एरिया लाइट भी उनके पास मौजूद है. रात के समय रेस्क्यू के लिए इस लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. फिलहाल, उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने वाले संकटमोचक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायरकर्मी, पुलिस समेत अन्य जवान अभी से मुस्तैद हो गए हैं. ताकि, आपदा जैसे संकट से आसानी से निपटा जा सके.
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