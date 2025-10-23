झारखंड में महापर्व छठ को लेकर एनडीआरएफ अलर्ट, रांची समेत कई जिलों में टीमें रहेंगी मुस्तैद
रांची के छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एनडीआरएफ की टीम अलर्ट है.
Published : October 23, 2025 at 4:32 PM IST
रांचीः झारखंड में छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें राज्य के प्रमुख जिलों रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर में तैनात की जाएंगी. हर साल की तरह इस बार भी छठ पर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालु नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे छठ पर्व मनाने जुटेंगे. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ दोनों स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है.
एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट
एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार ने बताया कि बल की ओर से सभी जरूरी रिहर्सल और मॉकड्रिल पूरी कर ली गई हैं. घाटों पर सुरक्षा, जलस्तर की निगरानी, नाविक दलों की सहायता और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. छठ पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीमें पूरी तरह अलर्ट रहेंगी.
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से एनडीआरएफ की टीमें नदी घाटों, जलाशयों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात रहेंगी. साथ ही जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक उपकरण, बोट, लाइफ जैकेट, रस्सी और मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है.
रांची के इन छठ घाटों पर विशेष इंतजाम
रांची के हरमू, कांड्रा रोड, कांके डैम, रांची लेक, हटिया और धुर्वा जैसे प्रमुख छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन ने साफ-सफाई, लाइटिंग और बैरिकेडिंग का कार्य लगभग पूरा कर लिया है. जलाशयों की गहराई को चिन्हित कर सीमांकन कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अनजाने में गहरे पानी की ओर न बढ़ें.
एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों और वॉलेंटियर ग्रुप्स के साथ मिलकर रिहर्सल भी की है. रांची सहित अन्य जिलों में छठ घाटों पर मॉकड्रिल की गई है, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके.
समन्वय बनाकर एनडीआरएफ करेगा काम
विनय कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय पुलिस, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर काम करेंगी. उन्होंने कहा कि छठ के दौरान जनसमूह काफी बड़ा होता है. हमारा प्रयास रहेगा कि लोग बिना किसी डर और असुविधा के पूजा-अर्चना कर सकें. हर टीम को विशेष रूप से भीड़ नियंत्रण और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है.
श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने की अपील
छठ महापर्व के दौरान रांची सहित पूरे झारखंड में नदियों और तालाबों के किनारे लाखों श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए जुटते हैं. इस दौरान जरा सी असावधानी हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए एनडीआरएफ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा बैरिकेडिंग को पार न करें और गहरे पानी में न जाएं. टीम ने यह भी कहा है कि घाटों पर आने वाले छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया जाए.
जिला प्रशासन की ओर से घाटों पर अनाउंसमेंट और नियंत्रण कक्षों की व्यवस्था की जा रही है,ताकि भीड़ को समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए जा सकें.वहीं, महिला श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई घाटों पर अलग चेंजिंग रूम और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं.
प्रशासन की टीम लगातार कर रही निगरानी
प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं.रांची नगर निगम के कर्मचारी सफाई और जल निकासी का कार्य तेजी से कर रहे हैं.घाटों के चारों ओर अस्थायी प्रकाश व्यवस्था की गई है,ताकि शाम और रात के समय श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. एनडीआरएफ के साथ-साथ राज्य आपदा प्रबंधन दल, नगर निगम और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाए भी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही हैं.हर घाट पर रेस्क्यू बोट, फ्लोटर और प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं.
सभी डीसी और एसपी को भी निर्देश जारी
छठ पूजा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार भी अलर्ट मोड में है.सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखें और किसी भी स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू करें.
राजधानी रांची में इस बार छठ महापर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो इसके लिए एनडीआरएफ से लेकर जिला प्रशासन तक सभी एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं.श्रद्धालुओं की आस्था के इस सबसे बड़े पर्व को लेकर पूरे राज्य में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है.
ये भी पढ़ें-
छठ को लेकर रांची पुलिस अलर्ट, टाइगर और शक्ति कमांडो को मिला स्पेशल टास्क
रांची में छठ घाटों का निरीक्षण करने निकले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बोले- स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देता है छठ महापर्व
छठ महापर्व 2025: सूप और दउरा बनाने वालों का छलका दर्द, ईटीवी भारत से बयां की सच्ची दास्तां
धनबाद में डीसी और एसएसपी ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, बोले- तैनात रहेंगे एक्सपर्ट गोताखोर