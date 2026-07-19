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मानसून और श्रावणी मेले के लिए एनडीआरएफ अलर्ट, रांची, जमशेदपुर और देवघर में तीन टीमें तैनात

झारखंड में NDRF की टीम मानसून और श्रावणी मेले को लेकर अलर्ट पर है. टीमों को तीन जिलों में तैनात किया जा रहा है.

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एनडीआरएफ की टीम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड में सक्रिय मानसून और श्रावणी मेले के दौरान संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. राज्य के तीन प्रमुख स्थानों रांची, जमशेदपुर और देवघर में एनडीआरएफ की विशेष टीमों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. इन टीमों को बाढ़, नदी और जलाशयों में होने वाली दुर्घटनाओं, जलभराव, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है.

एनडीआरएफ के अधिकारियों के अनुसार तीनों टीमें आधुनिक बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित जवानों से पूरी तरह लैस हैं. टीमों के पास मोटर बोट, लाइफ जैकेट, डीप डाइविंग उपकरण, रस्सी बचाव किट, मेडिकल सहायता सामग्री, संचार उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं. किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर सकेगी.

जानकारी देते एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट (ETV BHARAT)

श्रावणी मेले के दौरान देवघर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ने और जलभराव की स्थिति बनने की आशंका भी बनी हुई है. ऐसे में एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय बनाकर लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है.

झारखंड की बरसाती नदियां, तेज बहाव, पथरीले जलस्रोत और अचानक बढ़ने वाला जलस्तर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बड़ी चुनौती माने जाते हैं. इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. जवानों को तेज बहाव वाले पानी, संकरे घाटों और पथरीले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने का अनुभव है.

एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट विनय कुमार ने कहा कि मानसून और श्रावणी मेले को देखते हुए रांची, जमशेदपुर और देवघर में हमारी तीन टीमें तैनात की जा रही हैं. सभी टीमें आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से पूरी तरह सुसज्जित हैं. झारखंड की बरसाती नदियों और पथरीले जलस्रोतों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. किसी भी आपात स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह तैयार है.

एनडीआरएफ ने लोगों से भी अपील की है कि बारिश के दौरान उफनती नदियों, नालों और जलाशयों के पास जाने से बचें. प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना दें. इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और राहत कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे.

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