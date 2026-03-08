ETV Bharat / state

पुलिस हिरासत से फरार हुआ NDPS का आरोपी, कुछ घंटों में ही फिर दबोचा, लापरवाही पर पुलिस कर्मी निलंबित

पुलिस ने सर्च अभियान चलाते हुए आरोपी को कुछ घंटों के भीतर बस स्टैंड के नजदीक छिपे हुए पकड़ लिया.

NDPS Accused Escapes From Police Custody in Sirmaur
पुलिस हिरासत से NDPS का आरोपी फरार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 10:33 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में उस समय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जब एनडीपीएस एक्ट का एक आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को बस स्टैंड के पास से दोबारा गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में पुलिस आगामी तफ्तीश में जुटी है.

पुलिस हिरासत से फरार हुआ NDPS का आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी अब्दुल माजिद (उम्र- 24 वर्ष) निवासी छटेला, पोस्ट ऑफिस जसौई, तहसील व थाना तितावी, जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ थाना सदर नाहन में 15 जुलाई 2024 को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. करीब डेढ़ वर्ष से आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था. पुलिस ने उसे 5 मार्च 2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 6 मार्च को अदालत में पेश करने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया था.

कुछ ही घंटों में हुआ गिरफ्तार

आरोपी को पुलिस चौकी कच्चा टैंक लाया गया था. इसी दौरान करीब 5:15 बजे आरोपी ने मौका पाकर एक पुलिस कांस्टेबल को धक्का दिया और हिरासत से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें रवाना कर दी गईं. पुलिस ने सर्च अभियान चलाते हुए आरोपी को कुछ घंटों के भीतर बस स्टैंड के नजदीक छिपे हुए पकड़ लिया. आशंका जताई जा रही है कि, आरोपी अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था, ताकि मौके से फरार हो सके.

लापरवाही पर पुलिस कर्मी निलंबित

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि, "फरार आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है. फरार होने के मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत एक और केस दर्ज किया गया है. लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है."

