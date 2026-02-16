ETV Bharat / state

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: NDMC अलर्ट मोड पर, तीन दिन में 235 शिकायतों का निपटारा

NDMC अलर्ट मोड पर ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है. परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने NDMC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समिट के दौरान मिली शिकायतों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि समिट के दौरान आम नागरिकों और देश विदेश से आने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. 235 शिकायतें दर्ज, अधिकांश शिकायतों का हुआ समाधान

कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि 14 से 16 फरवरी 2026 तक कुल 235 शिकायतें मिली. उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और अधिकांश का समाधान कर लिया गया है. कुछ शिकायतें प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से 50 शिकायतें, सिविल इंजीनियरिंग विभाग से 42 और 37 शिकायतें, उद्यान विभाग से 16, विद्युत विभाग से 15, प्रवर्तन विभाग (उत्तर) से 13 तथा पार्किंग प्रबंधन प्रणाली से 13 शिकायतें मिली.