ETV Bharat / state

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: NDMC अलर्ट मोड पर, तीन दिन में 235 शिकायतों का निपटारा

अधिकांश शिकायतों का समाधान NDMC की ओर से किया गया, स्वच्छता, लाइटिंग, पार्किंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया-कुलजीत सिंह चहल

NDMC अलर्ट मोड पर
NDMC अलर्ट मोड पर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है. परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने NDMC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समिट के दौरान मिली शिकायतों की समीक्षा की.

उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि समिट के दौरान आम नागरिकों और देश विदेश से आने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

235 शिकायतें दर्ज, अधिकांश शिकायतों का हुआ समाधान
कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि 14 से 16 फरवरी 2026 तक कुल 235 शिकायतें मिली. उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और अधिकांश का समाधान कर लिया गया है. कुछ शिकायतें प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से 50 शिकायतें, सिविल इंजीनियरिंग विभाग से 42 और 37 शिकायतें, उद्यान विभाग से 16, विद्युत विभाग से 15, प्रवर्तन विभाग (उत्तर) से 13 तथा पार्किंग प्रबंधन प्रणाली से 13 शिकायतें मिली.

स्वच्छता, लाइटिंग, पार्किंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
स्वच्छता, लाइटिंग, पार्किंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान (ETV BHARAT)
‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की थीम पर कामकुलजीत सिंह चहल ने कहा कि NDMC समिट की थीम “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” के अनुरूप काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस थीम का अर्थ है सभी का कल्याण और सभी का सुख है. परिषद जनहित, पर्यावरण संरक्षण और विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि NDMC क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. साफ-सफाई लाइटिंग व्यवस्था, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप तैयारी-कुलजीत सिंह चहलकुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तकनीकी रूप से सशक्त और विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए परिषद काम कर रही है. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के माध्यम से भारत अपनी तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है.

उन्होंने कहा कि NDMC की पूरी टीम दिन-रात मेहनत कर रही है, ताकि यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन सफल और भव्य रूप से संपन्न हो. देश-विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह सतर्क रहें और किसी भी नई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें.

ये भी पढ़ें- राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का 'महाजाल': AI कैमरों व एंटी-ड्रोन सिस्टम के पहरे में 'इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट

TAGGED:

INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 LOGO
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 NEWS
NDMC COMPLAINT STATUS
NDMC
NDMC RESOLVES 235 COMPLAINTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.