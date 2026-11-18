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जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई पर खर्च होंगे 106 करोड़ रुपये, पार्कों में बनेंगे कैफे और छह जगह मिलेंगे स्मार्ट टॉयलेट

अधिकारियों के साथ मीटिंग ( ETV BHarat )

नई दिल्ली: राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने व सार्वजनिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है. इसके तहत नई दिल्ली के 14 प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम की सफाई व गाद निकालने पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, खराब स्थिति वाले 30 सार्वजनिक शौचालयों को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा. इसके अतिरिक्त खान मार्केट, कनॉट प्लेस, जनपथ समेत छह प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट शौचालय विकसित किए जाएंगे. एनडीएमसी परिषद बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि मानसून के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है. परिषद क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी के लिए 14 बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं. इनमें लंबे समय से जमा गाद निकालने व नालों की सफाई का काम कराया जाएगा. इसका उद्देश्य पानी की निकासी क्षमता बढ़ाना है, जिससे भारी बारिश के दौरान सड़कों व निचले इलाकों में पानी जमा होने की आशंका कम हो सके.