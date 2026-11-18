जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई पर खर्च होंगे 106 करोड़ रुपये, पार्कों में बनेंगे कैफे और छह जगह मिलेंगे स्मार्ट टॉयलेट
नई दिल्ली के प्रमुख पार्कों में आने वाले लोगों व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पांच प्रकृति कैफे विकसित करने की योजना है.
Published : November 18, 2026 at 8:51 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने व सार्वजनिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है. इसके तहत नई दिल्ली के 14 प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम की सफाई व गाद निकालने पर करीब 106 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, खराब स्थिति वाले 30 सार्वजनिक शौचालयों को तोड़कर नए सिरे से बनाया जाएगा. इसके अतिरिक्त खान मार्केट, कनॉट प्लेस, जनपथ समेत छह प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट शौचालय विकसित किए जाएंगे. एनडीएमसी परिषद बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि मानसून के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है. परिषद क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी के लिए 14 बड़े ड्रेनेज सिस्टम हैं. इनमें लंबे समय से जमा गाद निकालने व नालों की सफाई का काम कराया जाएगा. इसका उद्देश्य पानी की निकासी क्षमता बढ़ाना है, जिससे भारी बारिश के दौरान सड़कों व निचले इलाकों में पानी जमा होने की आशंका कम हो सके.
पार्कों में खाने-पीने की सुविधा, प्राकृतिक सुंदरता भी रहेगी बरकरार
नई दिल्ली के प्रमुख पार्कों में आने वाले लोगों व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पांच प्रकृति कैफे विकसित करने की योजना है. इनमें लोधी गार्डन में दो, नेहरू पार्क में दो व शांति पथ स्थित BRICS गार्डन में एक कैफे बनाया जाएगा. इन्हें बोट मॉडल पर विकसित किया जाएगा. यानी निजी एजेंसी अपने खर्च पर निर्माण व संचालन करेगी. कैफे की डिजाइन इस तरह रखी जाएगी कि पार्कों की हरियाली व प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित न हो.
30 पुराने शौचालयों की जगह बनेंगे आधुनिक टॉयलेट
एनडीएमसी के सर्वे में 30 सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली है. इन्हें तोड़कर आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा बनाया जाएगा. इनमें तीन पूरी तरह महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट होंगे. इसके अतिरिक्त खान मार्केट, जनपथ, मालचा मार्ग, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस व हनुमान मंदिर में स्मार्ट शौचालय बनाए जाएंगे. इनमें सेंसर आधारित नल व फ्लश, बिना हाथ लगाए खुलने वाले दरवाजे और स्वचालित लाइट जैसी सुविधाएं होंगी.
सौर ऊर्जा से 15 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादन की संभावना
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एनडीएमसी की 244 इमारतों में 6.914 मेगावाट व 124 अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों में 8.25 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना चिह्नित की गई है. एनडीएमसी की अपनी इमारतों में RESCO मॉडल के तहत सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर करीब 54 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसकी परियोजना अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है.
इसके अलावा एनडीएमसी के कार्यालयों, बाजारों, अस्पतालों और अन्य परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 40 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है. एनडीएमसी ने बिजली विभाग के विभिन्न तकनीकी पदों के भर्ती नियमों को भी स्वीकृति दी है. इन योजनाओं का उद्देश्य राजधानी के इस प्रमुख क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, जल निकासी, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है.
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