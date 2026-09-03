कनॉट प्लेस के इनर सर्कल को नो-व्हीकल जोन बनाने की सुगबुगाहट, NDMC ने मांगे सुझाव
NDMC के चेयरमैन ने कनॉट प्लेस के इनर सर्कल को पूरी तरह से 'नो-मोटर जोन' बनाने की योजना पर लोगों से सुझाव मांगे है.
Published : September 3, 2026 at 2:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के इनर सर्कल को पूरी तरह से 'नो-मोटर जोन' बनाने की योजना पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने इस संबंध में आम जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगे हैं. हालांकि, इस प्रस्ताव के सामने आते ही व्यापारियों का संगठन खुलकर इसके विरोध में उतर आया है. ट्रेडर्स एसोसिएशन का साफ कहना है कि यदि यह योजना लागू हुई, तो देश-दुनिया में अपनी अनूठी 'पार्क एंड शॉप' संस्कृति के लिए मशहूर इस ऐतिहासिक बाजार का कारोबार पूरी तरह चौपट हो जाएगा.
इनर सर्कल पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित
एनडीएमसी के चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने आम नागरिकों और शहरी योजनाकारों की ओर से एनडीएमसी को मिले प्रस्तावों में कनॉट प्लेस के स्वरूप को विदेशी बाजारों की तर्ज पर बदलने की वकालत करने की बात कही है. सुझाव है कि इनर सर्कल को पूरी तरह पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, ताकि लोग बिना किसी ट्रैफिक के डर के घूम सकें.
गर्मियों में शाम 6 बजे से आधी रात तक और सर्दियों में धूप का आनंद लेने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का विकल्प सुझाया गया है. शनिवार और रविवार को भारी भीड़ को देखते हुए पूरे दिन या लंबे समय के लिए नो-व्हीकल जोन लागू करने की बात कही गई है. सेंट्रल पार्क और इनर सर्कल के खाली होने वाले स्पेस में स्ट्रीट आर्ट, संगीत कार्यक्रम, ओपन-एयर थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का भी सुझाव है.
नई दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन का तीखा विरोध
दूसरी ओर, न्यू दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन (NDTA) के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने इन सुझावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'हास्यास्पद' करार दिया है. उनका कहना है कि कनॉट प्लेस को नो-व्हीकल जोन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बाजार पहले से ही पैदल यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. एसोसिएशन ने अपने विरोध में मुख्य रूप से कुछ बातें रखी हैं. जिनमें 'पार्क एंड शॉप' की संस्कृति को खतरा बताया है.
At least once every person in NCR would have visited Connaught Place. I need your advise:— Manoj Dwivedi (@dwivedimk_ias) September 3, 2026
1. Can we make inner circle of CP vehicle free?. People can walk around freely like on some mall roads or central areas in foreign cities.
2. Should we do it for full day or do it from 6…
व्यापारियों का तर्क है कि सीपी की पहचान गाड़ियों से उतरकर सीधे शोरूम में खरीदारी करने की है. यदि लोग दूर वाहन पार्क करके आएंगे, तो गर्मी, धूल और प्रदूषण के कारण वे यहां आना बंद कर देंगे. दुकानों के आगे चौड़े ढके हुए गलियारे (कवर कॉरिडोर), खुले वॉकवे और पार्किंग की बड़ी व्यवस्था पहले से मौजूद है. समस्या डिजाइन की नहीं, बल्कि कुप्रबंधन की है.
व्यापारियों की क्या है मांग?
व्यापारियों ने मांग की है कि एनडीएमसी को बेतुकी योजनाएं बनाने के बजाय कॉरिडोर और वॉकवे पर कब्जा जमाए बैठे सैकड़ों अवैध अतिक्रमणकारियों (हॉकरों) को हटाना चाहिए. इसके अलावा, इनर सर्कल पर गलत तरीके से खड़े होने वाली डीटीसी बसें, कैब (ओला-उबर) और अनाधिकृत पार्किंग मुख्य समस्याएं हैं. व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली का मौसम और प्रदूषण स्तर विदेशी शहरों जैसा नहीं है. चिलचिलाती धूप, उमस और धूल भरे माहौल में लोग पैदल चलने से बचेंगे, जिससे कई दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच सकती हैं.
प्रशासनिक चुनौती और आगे की राह
एक तरफ जहां प्रशासन वैश्विक शहरों की तर्ज पर कनॉट प्लेस को पैदल यात्रियों के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त बनाने की संभावना तलाश रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी वर्ग इसे अपने अस्तित्व और व्यापार पर सीधा हमला मान रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीएमसी चेयरमैन मनोज द्विवेदी जनता के सुझावों और व्यापारियों के कड़े विरोध के बीच क्या मध्यम मार्ग निकालते हैं, जिससे ट्रैफिक भी नियंत्रित हो और बाजार की रौनक भी बनी रहे.
जानिए कनॉट प्लेस की स्थापना किसने और कब की
दिल्ली के मध्य स्थित कनॉट प्लेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा नई दिल्ली के निर्माण के दौरान की गई थी. कनॉट प्लेस का मुख्य डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने तैयार किया था, जो उस समय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार थे. इसकी योजना की शुरुआत शुरुआती वास्तुकार डब्ल्यू एच निकोलस ने की थी, जिसे बाद में रसेल ने पूरा किया.
इसका निर्माण कार्य वर्ष 1929 में शुरू हुआ था और 1933 तक यह बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था. इसका नामकरण ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट और स्ट्रैथर्न के नाम पर किया गया था. इसके वास्तुकला की बात करें तो इसकी बनावट ब्रिटेन के 'रॉयल क्रिसेंट' से प्रेरित होकर गोलाकार रूप में बनाई गई है. अब इसके इनर सर्किल को आधिकारिक रूप से अब राजीव चौक भी कहा जाता है. इस नाम से यहां मेट्रो स्टेशन भी है, जिसके सभी एंट्री और एग्जिट गेट इनर सर्कल में स्थित है.
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