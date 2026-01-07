ETV Bharat / state

NDMC चेयरमैन ने पेश किया बजट: प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़त नहीं; ग्रीन टेक्नोलॉजी पर खास फोकस

नई दिल्ली: लुटियंस दिल्ली में रहने वाले लोगों, कारोबारियों और संपत्ति मालिकों के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने बड़ी राहत दी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई और जीवन-यापन की लागत लगातार बढ़ रही है. एनडीएमसी का यह बजट 'विकास भी, विरासत भी' की सोच के साथ आधुनिकरण, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है.

एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा ने विशेष परिषद बैठक में यह बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली देश की राजधानी का दिल है और यहां विकास करते समय इसकी ऐतिहासिक विरासत और पर्यावरण की रक्षा करना उतना ही जरूरी है. यह बजट नई दिल्ली को एक टिकाऊ, लचीली और भविष्य के लिए तैयार राजधानी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

विजन @2047- भविष्य की राजधानी की रूपरेखा: एनडीएमसी चेयरमैन ने बताया कि परिषद 'विजन @2047' के तहत शहरी बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव कर रही है. इसका उद्देश्य नई दिल्ली को आत्मनिर्भर, पर्यावरण के अनुकूल और तकनीक-सक्षम बनाना है. एनडीएमसी का लक्ष्य देश की सबसे प्रगतिशील नगरपालिका बनना है, जो आधुनिकता, स्थिरता और नागरिक जिम्मेदारी का उदाहरण पेश करे.

इनॉवेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर खास फोकस: उन्होंने कहा कि बजट की बड़ी खासियत इनोवेशन फंड की स्थापना है. इसके तहत नई और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया जाएगा. भारती नगर में विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के जरिए हाइड्रोजन और बिजली उत्पादन की पहल की जा रही है, जिससे प्लांट को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. इसके अलावा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के साथ मिलकर नेट-जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में काम किया जा रहा है. वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के शुरू होने की उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ‘डस्ट फ्री एनडीएमसी’ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मैनुअल सफाई की जगह वैक्यूम बेस्ड मैकेनाइज्ड क्लीनिंग सिस्टम अपनाया जाएगा. पेड़ों की नियमित धुलाई, मिस्ट स्प्रे सिस्टम और एंटी-स्मॉग गन जैसे उपाय भी शामिल किए गए हैं.