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मानसून के दौरान नहीं होगी सड़क कटाई, सुचारु यातायात व्‍यवस्‍था के लिए NDMC ने लगाई रोक

यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से NDMC ने 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक सड़क कटाई पर रोक लगा दी.

NDMC Bans Road Cutting during Monsoon
मानसून के दौरान सड़क कटाई पर रोक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 23, 2026 at 6:03 PM IST

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नई दिल्‍ली: आगामी मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए तथा जनसुविधा, सड़क ढांचे एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक किसी भी प्रकार की सड़क कटाई (रोड कटिंग) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी. NDMC ने यह भी निर्णय लिया है कि अतिआवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं अथवा आपातकालीन कार्यों से संबंधित विशेष मामलों में, प्रत्येक मामले के आधार पर NDMC अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है. यह निर्णय मानसून के दौरान जलभराव, सड़कों को होने वाले नुकसान, यातायात अवरोध तथा निवासियों एवं यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है.

यह प्रतिबंध सड़कों की संरचनात्मक मजबूत बनाए रखने तथा NDMC क्षेत्र में सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने में सहायक होगा. NDMC द्वारा जारी प्रमुख दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी चल रहे सड़क कटाई कार्यों को मानसून शुरू होने से पहले विधिवत पूर्ण किया जाए और सड़क की सतह को समतल, सुव्यवस्थित एवं पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, ताकि पैदल यात्रियों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. इन मामलों में सड़क कटाई की अनुमति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है, लेकिन कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसी अनुमतियां प्रतिबंधित अवधि के दौरान स्थगित रहेंगी. ऐसे कार्यों का निष्पादन केवल तभी अनुमति योग्य होगा जब उन्हें अति आवश्यक श्रेणी में माना जाए तथा इसके लिए NDMC अध्यक्ष से विशेष स्वीकृति प्राप्त हो.

NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि

मानसून के दौरान निर्बाध जनसुविधा एवं जनसुरक्षा पालिका परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सड़क कटाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने तथा चल रहे कार्यों की समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने जैसे सक्रिय कदम सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने, दुर्घटनाओं की रोकथाम करने तथा भारी वर्षा के दौरान नागरिक असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हैं. NDMC ने सभी संबंधित विभागों, उपयोगिता एजेंसियों, ठेकेदारों, हितधारकों एवं कार्यान्वयन संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यापक जनहित में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित भी करें.

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