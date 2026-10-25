"हिमालय पर मंडरा रहा आपदा का खतरा, भूस्खलन और ग्लेशियरों की निगरानी में जुटी सरकार"
NDMA सदस्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और देश में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रयासों पर की चर्चा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 1:10 PM IST
हमीरपुर: हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है. ऐसे में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, निगरानी और बेहतर तैयारी की जरूरत है. ये बात भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने NIT हमीरपुर के 17वां दीक्षांत समारोह के दौरान कही. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और देश में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रयासों पर चर्चा की.
पीएम के अधीन काम करता है NDMA
डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने बताया कि NDMA प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, जबकि राज्यों में भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित हैं, जिनकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं. डॉ. असवाल ने बताया कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकारें जरूरी सहायता के लिए प्रस्ताव भेजती हैं. जहां राज्य के संसाधन पर्याप्त नहीं होते, वहां केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) का भी उल्लेख किया.
"भूस्खलन जैसी घटनाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. ग्लेशियरों की निगरानी के लिए सेंसर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्लेशियर की ऊंचाई में होने वाले बदलावों को मापने में मदद मिलती है." - डॉ. दिनेश कुमार असवाल, सदस्य, NDMA
तकनीक एवं डेटा ज्ञान पर दिया जोर
इस दौरान डॉ. असवाल ने समारोह में NIT हमीरपुर के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और नई पीढ़ी के पास तकनीक एवं डेटा तक पहुंच होना बेहद जरूरी है. भविष्य में होने वाला शोध काफी हद तक डेटाबेस और उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित होगा. ऐसे में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे तेजी से और बेहतर अनुसंधान कर सकें. NIT हमीरपुर का 17वां दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए उपलब्धियों, मेहनत और नए सपनों की शुरुआत का यादगार अवसर बना.
1265 विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां
गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) हमीरपुर में 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के कुल 1,265 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. इस अवसर पर भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.