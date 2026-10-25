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"हिमालय पर मंडरा रहा आपदा का खतरा, भूस्खलन और ग्लेशियरों की निगरानी में जुटी सरकार"

हिमाचल पर आपदा का खतरा ( Getty Images )

हमीरपुर: हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील है. ऐसे में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, निगरानी और बेहतर तैयारी की जरूरत है. ये बात भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने NIT हमीरपुर के 17वां दीक्षांत समारोह के दौरान कही. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और देश में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रयासों पर चर्चा की.

डॉ. दिनेश कुमार असवाल, सदस्य, NDMA (ETV Bharat) पीएम के अधीन काम करता है NDMA

डॉ. दिनेश कुमार असवाल ने बताया कि NDMA प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, जबकि राज्यों में भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित हैं, जिनकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं. डॉ. असवाल ने बताया कि आपदा की स्थिति में राज्य सरकारें जरूरी सहायता के लिए प्रस्ताव भेजती हैं. जहां राज्य के संसाधन पर्याप्त नहीं होते, वहां केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) का भी उल्लेख किया. "भूस्खलन जैसी घटनाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. ग्लेशियरों की निगरानी के लिए सेंसर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्लेशियर की ऊंचाई में होने वाले बदलावों को मापने में मदद मिलती है." - डॉ. दिनेश कुमार असवाल, सदस्य, NDMA