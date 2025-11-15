बिहार चुनाव में एनडीए की जीत, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जमकर लगाए ठुमके
छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा कि यह विनाश पर विकास की जीत है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी काफी उत्साहित है. प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने कहा कि ये एनडीए की ऐतिहासिक जीत है, जनता की आकांक्षाओं की जीत है. पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जीत का जश्न मनाया. मनेन्द्रगढ़ में बीजेपी के जिला मुख्यालय कार्यालय में मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर ठुमके लगाए. आतिशबाजी और मिठाइयां भी बांटी गई.
"बिहार का होगा डबल विकास": मंत्री जायसवाल ने इस जीत को प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति जनता के विश्वास की जीत बताया. उन्होंने कहा कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी.
महागठबंधन पर निशाना: मंत्री जायसवाल ने महागठबंधन पर निशाना भी साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि नारी का अपमान महागठबंधन के विनाश का कारण बना. जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार से महागठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर हंसी उड़ाई, उसी का परिणाम है कि उनकी हार हुई.
मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि यह चुनाव 'विनाश पर विकास की जीत' है, जबकि पहले 'बुराई पर अच्छाई की जीत' सुनी जाती थी. मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री के विकास और नीतीश कुमार के सुशासन की जीत बताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब बिहार के विकास के द्वार खुल चुके हैं और सभी माताओं, बहनों, वरिष्ठजनों और युवाओं को शुभकामनाएं दीं.
कार्यकर्ताओं के साथ ठुमके मंत्री: इस अवसर पर मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुरी गानों पर डांस किया और जश्न मनाया. उन्होंने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी. मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि अब बिहार में विकास की गति और तेज होगी और सभी क्षेत्रों में विकास होगा. इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मंत्री जायसवाल का अभिनंदन किया और उन्हें बधाई दी.