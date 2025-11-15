Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जमकर लगाए ठुमके

छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा कि यह विनाश पर विकास की जीत है.

NDA victory in Bihar Elections
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी काफी उत्साहित है. प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने कहा कि ये एनडीए की ऐतिहासिक जीत है, जनता की आकांक्षाओं की जीत है. पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है. मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जीत का जश्न मनाया. मनेन्द्रगढ़ में बीजेपी के जिला मुख्यालय कार्यालय में मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर ठुमके लगाए. आतिशबाजी और मिठाइयां भी बांटी गई.

"बिहार का होगा डबल विकास": मंत्री जायसवाल ने इस जीत को प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति जनता के विश्वास की जीत बताया. उन्होंने कहा कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी.

NDA victory in Bihar Elections
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न (ETV Bharat Chhattisgarh)

महागठबंधन पर निशाना: मंत्री जायसवाल ने महागठबंधन पर निशाना भी साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि नारी का अपमान महागठबंधन के विनाश का कारण बना. जायसवाल ने कहा कि जिस प्रकार से महागठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां के अपमान पर हंसी उड़ाई, उसी का परिणाम है कि उनकी हार हुई.

मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि यह चुनाव 'विनाश पर विकास की जीत' है, जबकि पहले 'बुराई पर अच्छाई की जीत' सुनी जाती थी. मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री के विकास और नीतीश कुमार के सुशासन की जीत बताया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब बिहार के विकास के द्वार खुल चुके हैं और सभी माताओं, बहनों, वरिष्ठजनों और युवाओं को शुभकामनाएं दीं.

NDA victory in Bihar Elections
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में श्याम बिहारी जायसवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यकर्ताओं के साथ ठुमके मंत्री: इस अवसर पर मंत्री जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुरी गानों पर डांस किया और जश्न मनाया. उन्होंने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी. मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि अब बिहार में विकास की गति और तेज होगी और सभी क्षेत्रों में विकास होगा. इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मंत्री जायसवाल का अभिनंदन किया और उन्हें बधाई दी.

बिहार में एनडीए की जीत का छत्तीसगढ़ में जश्न, सीएम साय ने कहा यह जनता के आकांक्षाओं की जीत है
बिहार चुनाव रिजल्ट पर भूपेश बघेल का तंज, मुख्य चुनाव आयुक्त को दी जीत की बधाई
बिहार में NDA की जीत और महागठबंधन की हार की वजह, बिहार की महिलाओं ने लिखी नीतीश की जीत की पटकथा

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS RESULT 2025
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
CHHATTISGARH MINISTER DANCE
NDA VICTORY IN BIHAR ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.