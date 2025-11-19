ETV Bharat / state

मंत्री की आस लिए बैठे विधायक कह रहे, 'जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे'

बिहार में 20 नवंबर का दिन अहम होने जा रहा है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. मंत्रियों पर नजर रहेगी.

NITISH KUMAR
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलते नीतीश कुमार (ETV Bharat)
Published : November 19, 2025 at 7:51 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. इसे लैंडस्लाइड विक्ट्री भी कहा जा रहा है. इस बची गुरुवार 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

राज्यपाल से मिले NDA के नेता : बुधवार को नीतीश कुमार एनडीए नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे. पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा सौंपा. साथ ही सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया. इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, धर्मेंन्द्र प्रधान, ललन सिंह, उपेन्द्र कुशवाहा, विनोद तावड़े सहित कई नेता मौजूद रहे.

NITISH KUMAR
राज्यपाल से मिलते एनडीए के नेता (ETV Bharat)

मंत्रिमंडल पर रहेगी नजर : वैसे गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण में कौन-कौन विधायक/विधान पार्षद मंत्री पद की शपथ लेते हैं इसपर सबकी निगाह टिकी हुई है. किस-किस को नीतीश मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. कहा जा रहा है कि कई पूराने मंत्री रीपीट होंगे वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा.

'जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे' : एनडीए की ओर से इस बार जमा खान इकलौते मुस्लिम विधायक के रूप में चुनाव जीते हैं. इकलौते मुस्लिम विधायक होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हो रही है. इस पर जमा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी जिम्मेदारी देंगे उस पर काम करेंगे.

जमा खान का बयान (ETV Bharat)

जमा खान का मंत्री बनना लगभग तय : कहा जा रहा है कि, इस बार भी जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जा सकता है. पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था. बाद में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते जमा खान को नीतीश कुमार ने जदयू में शामिल कराकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया था.

इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 11 मुस्लिम विधायक चुनकर आए हैं. जिसमें एआईएमआईएम के पांच विधायक हैं. राजद के तीन, कांग्रेस के दो और जदयू के एक विधायक हैं. जमा खान ने कहा कि ''मुख्यमंत्री ने विकास का जो काम किया है, जनता ने उसपर भरोसा किया है. जाति धर्म से उठकर मुख्यमंत्री ने सबके लिए काम किया है और सभी का समर्थन मिला है.''

BSP से JDU में आकर लहराया है परचम : 2020 में जमा खान बसपा के टिकट पर चैनपुर से चुनाव जीते थे. इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज की. इस बार एनडीए ने पांच मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था. जिसमें से जमा खान एकलौते चुनाव जीते हैं.

बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव (ETV Bharat)

दानापुर से चुनाव जीतने वाले रामकृपाल यादव ने बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों ने एनडीए को भरपूर समर्थन दिया है. नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है. इसलिए जनता ने भरोसा जताया है. दानापुर में तो लालू प्रसाद यादव भी प्रचार करने गए थे. लड़ाई जबरदस्त थी लेकिन जनता ने उसके बाद भी भरपूर साथ दिया है. मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा पर रामकृपाल ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी जो भी फैसला लेगी उसे मानेंगे.

