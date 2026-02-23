इथेनॉल प्लांट और मक्का की कीमतों को लेकर सत्ताधारी विधायकों ने सरकार को घेरा, उद्योग मंत्री ने दिया आश्वासन
बिहार विधानसभा में मक्का और इथेनॉल का मुद्दा उठा. सत्ताधारी विधायकों ने ही सरकार को घेरा. पढ़ें पूरी खबर..
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है. आज सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ताधारी दलों के विधायकों ने इथेनॉल और मक्का किसानों के मुद्दे को उठाया. गायघाट से जेडीयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि इथेनॉल प्लांट की डिमांड कम होने से मक्का की कीमत आधी हो गई है. इससे बिहार और यहां के किसानों को नुकसान हो रहा है. सरकार इसके लिए क्या कर रही है?
क्या बोले उद्योग मंत्री?: इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य एक भी इथेनॉल प्लांट को बंद नहीं होंगे. उन्होंने सवाल का जवाब देते बताया कि सदन में सवाल उठने के बाद बिहार का एक प्रतिनिधमंडल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिला है.
फिर से शुरू होगी इथेनॉल की खरीदारी: उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य में राज्य में 11 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट हैं, जिनका केंद्र सरकार से समझौता है. इनसे पहले पेट्रोलियम कंपनी 46 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदती थी. इस साल 11 करोड़ लीटर की खरीदारी कम गई थी. उन्होंने कहा कि ये खरीदारी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी.
"8 इथेनॉल प्लांट ऐसे हैं, जिनका केंद्र सरकार से कोई समझौता नहीं है. ऐसे में इनकी खरीब-बिक्री कैसे होगी, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है. वैसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इथेनॉल प्लांट बंद होने का माहौल बनाया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. सरकार इथेनॉल प्लांट को लेकर गंभीर है और किसी भी प्लांट को बंद होने नहीं देगी."- दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री
मक्का को लेकर भी उठे सवाल: वहीं, कोमल सिंह के सवाल पर छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने मक्का की घटती कीमत पर सवाल पूछा, जबकि कांटी से जेडीयू विधायक अजीत कुमार ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं मक्का को एमएसपी देकर पैक्स के माध्यम से इसकी खरीदारी की जाए?
जल्द बढ़ेगी मक्का की कीमत: इस पर मंत्री ने कहा कि क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन मक्का से किया जाता है और 11 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन कम होने से इनकी कीमत में कमी हुई है, जैसे ही ये प्रोडक्शन बढ़ेगा मक्का की कीमतो में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके अलावा बिहार में 3000 करोड़ रुपये से मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना बहुत जल्द बिहार में की जाएगी.
