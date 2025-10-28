ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए NDA भी जारी करेगा घोषणा पत्र, पटना में 30 अक्टूबर को होगा ऐलान

30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणापत्र ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के मामले में महागठबंधन ने बाजी मार ली है. सीटों के शेयरिंग में एनडीए ने भले ही बाजी मारी थी लेकिन अब महागठबंधन की ओर से एकजुटता दिखाते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया है. मेनिफेस्टो को 'तेजस्वी प्रण' का नाम दिया गया है. अब जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एनडीए की ओर से 30 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी होगा. हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है. सहयोगी दलों से लिया सुझाव: एनडीए की ओर से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक घोषणा पत्र के लिए तैयारी हो रही है. जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा. एनडीए की रैली में मौजूद नीतीश कुमार (ETV Bharat) "एनडीए में घोषणा पत्र की तैयारी हो रही है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हम लोगों से भी सुझाव मांगा है. जल्द ही हम लोग घोषणा पत्र जारी कर देंगे."- संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा