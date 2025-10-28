बिहार चुनाव के लिए NDA भी जारी करेगा घोषणा पत्र, पटना में 30 अक्टूबर को होगा ऐलान
तेजस्वी यादव के घोषणापत्र के बाद अब बारी सत्ता पक्ष की है. 30 अक्टूबर को एनडीए का मेनिफेस्टो जारी हो सकता है. पढे़ं पूरी खबर..
Published : October 28, 2025 at 7:09 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के मामले में महागठबंधन ने बाजी मार ली है. सीटों के शेयरिंग में एनडीए ने भले ही बाजी मारी थी लेकिन अब महागठबंधन की ओर से एकजुटता दिखाते हुए घोषणा पत्र जारी किया गया है. मेनिफेस्टो को 'तेजस्वी प्रण' का नाम दिया गया है. अब जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एनडीए की ओर से 30 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी होगा. हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है.
सहयोगी दलों से लिया सुझाव: एनडीए की ओर से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक घोषणा पत्र के लिए तैयारी हो रही है. जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा.
"एनडीए में घोषणा पत्र की तैयारी हो रही है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हम लोगों से भी सुझाव मांगा है. जल्द ही हम लोग घोषणा पत्र जारी कर देंगे."- संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणापत्र: जेडीयू नेताओं का कहना है कि हम लोग अलग से घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र जरूर जारी होगा. वहीं, बीजेपी नेताओं से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 30 अक्टूबर को पटना में घोषणा पत्र जारी हो सकता.
महागठबंधन का घोषणापत्र जारी: तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने सभी सहयोगियों के साथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसके मुताबिक गठबंधन सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा. पुरानी पेंशन योजना (OPS योजना) लागू की जाएगी. माई-बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी. प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.
कब है चुनाव?: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. पहले फेज के तहत 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.
ये भी पढे़ं: महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी,'तेजस्वी प्रण' में हर घर नौकरी, भूमिहीनों को जमीन और फ्री बिजली का वादा