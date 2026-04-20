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जंजीर बांधकर सड़क पर उतरीं महिलाएं..महिला आरक्षण बिल गिरने पर पटना में NDA का प्रदर्शन

'महिलाओं को नहीं मिल रहा है उनका हक': मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मार्च के दौरान कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि "जो लोग पहले महिला आरक्षण का विरोध करते थे, वही आज राजनीति कर रहे हैं. महागठबंधन के असहयोगात्मक रवैये के चलते महिलाओं को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है."

विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप: एनडीए महिला मोर्चा की ओर से यह मार्च महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने विपक्ष पर महिलाओं के मुद्दों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. चिलचिलाती धूप के बावजूद महिलाओं के अंदर जबरदस्त उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में वे कार्यक्रम में शामिल हुईं.

पटना में सड़क पर उतरीं महिलाएं: राजधानी पटना के गांधी मैदान में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला. इस मार्च में बिहार के कोने-कोने से आई बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया. मार्च का नेतृत्व एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने किया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल हुए.

पटना: नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल संसद में पास नहीं हो सका. विपक्ष के असहयोग के चलते बिल पारित नहीं किया जा सका. पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने आंदोलन छेड़ दिया है. हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरीं और महागठबंधन के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया.

तख्तियां लेकर नारेबाजी: मार्च के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी की. उन्होंने 'महिला सम्मान हमारा अधिकार' और 'नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे' जैसे नारे लगाए. पटना का कारगिल चौक सुबह से अस्त-व्यस्त रहा. महिला कार्यकर्ताओं ने जेपी गोलंबर से लेकर कारगिल चौक तक मार्च किया. भाजपा नेता श्वेता सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभा तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते बिल लटक गया.

"हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे. जिस तरीके से महागठबंधन के लोगों ने बिल का विरोध किया, उसे हम जन-जन तक पहुंचाएंगे. हक मिलने तक हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे." -श्वेता सिंह, भाजपा नेता

जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन: भाजपा नेता चांदनी पांडे ने खुद को जंजीरों में जकड़ रखा था. चांदनी पांडे ने कहा कि महागठबंधन के लोग महिलाओं को इसी तरह जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहते हैं. महागठबंधन के नेताओं को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है; वे आम महिलाओं को संसद तक पहुंचने देना नहीं चाहते.

"हम यह कहना चाहते हैं कि जिस जंजीर में महागठबंधन के लोग महिलाओं को जकड़ कर रखना चाहते हैं, महिलाएं अब उस स्थिति में नहीं रहेंगी. हम अपना हक हासिल करके रहेंगी." - चांदनी पांडे, भाजपा नेता

पटना में महिला नेताओं का आक्रोश (ETV Bharat)

'महागठबंधन महिला विरोधी': भाजपा नेता श्वेता सिंह ने कहा कि महागठबंधन महिला विरोधी है और महिला आरक्षण बिल का विरोध कर उन्होंने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है. महागठबंधन के नेता नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हों. हम महिलाएं ऐसा कतई नहीं होने देंगी और अपना संघर्ष जारी रखेंगी. हम महागठबंधन को एक्सपोज (बेनकाब) करने का काम करेंगे और प्रखंड एवं जिला स्तर पर जाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.

आधी आबादी को नहीं मिला अवसर: भाजपा नेता शीला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की आधी आबादी सदन में आना चाहती है, उन्हें आने का मौका दीजिए. आधी आबादी को अवसर देने के लिए नरेंद्र मोदी बिल लाए थे, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने इसे पारित नहीं होने दिया. महागठबंधन के लोग आज खुशी मना रहे हैं कि उनकी वजह से बिल पारित नहीं हुआ.

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