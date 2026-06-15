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NDA विधायक दल की बैठकः सदस्यों ने कहा- परिमल नथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित

रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गयी.

NDA legislature party Meeting in Ranchi regarding Rajya Sabha election
एनडीए विधायक दल की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 11:29 PM IST

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रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गयी. इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की. बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो और लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान भी शामिल हुए.

बैठक के बाद मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई. एनडीए घटक दल के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और अपने प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ मजबूती से खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित है. उन्होंने बताया कि कई विधायक नए भी हैं इसलिए कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है. इस पर भी आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई.

NDA legislature party Meeting in Ranchi regarding Rajya Sabha election
NDA विधायक दल की बैठक (ETV Bharat)

नवीन जयसवाल ने कहा कि भाजपा के जो विधायक आज की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्होंने पार्टी को पूर्व में ही इसकी सूचना दे दी थी. वे सभी विधायक किसी अति आवश्यक कार्य से ही अनुपस्थित रहे हैं और इसकी जानकारी पार्टी को है. इसमें विपक्ष को ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है. नवीन जायसवाल ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, चिंता उन्हें ही ज्यादा होती है, यही हाल विपक्ष का है.

कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशी की निश्चित हार को लेकर अभी से ही छटपटाहट और हताशा में हैं. एक सवाल जवाब में मुख्य सचेतक ने कहा कि परिमल नथवानी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी 81 विधायक उनके लिए वोटर हैं. सभी दल से वे संपर्क कर रहे हैं, उनके पूर्व में राज्यसभा सांसद के रूप में किये गए कार्यो पर सभी को भरोसा है. वह पहले भी दो बार सांसद रह चुके हैं. 18 तारीख को सभी विधायक अपने स्वविवेक से एवं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और परिमल नथवानी तीसरी बार विजय हासिल करेंगे.

NDA legislature party Meeting in Ranchi regarding Rajya Sabha election
NDA विधायक दल की बैठक में मौजूद सदस्य (ETV Bharat)

NDA समर्थित प्रत्याशी की होगी जीत- सुदेश महतो

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आज की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर ही विस्तार से चर्चा हुई. कई विधायकों की अनुपस्थिति पर सुदेश महतो ने कहा कि जो भी विधायक नहीं पहुंचे हैं उन्होंने इसकी जानकारी पहले दे दी थी. भाजपा के एक विधायक (प्रकाश राम) की तबीयत खराब है. सुदेश महतो ने कहा कि कल से मतदान होने तक एनडीए के सभी 24 विधायक एक साथ रहेंगे. वह कहां रहेंगे? राज्य के रहेंगे या राज्य के बाहर कहीं जाएंगे, इस सवाल के जवाब में सुदेश महतो ने सिर्फ इतना कहा कि वह अपने राज्य में ही किसी जगह रहेंगे.

वहीं लोजपा (रामविलास) के चतरा से विधायक जनार्दन पासवान ने परिमल नथवानी की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि जब वह पहले राज्यसभा सांसद थे तब राज्य के विकास के लिए खूब काम किया और आगे भी करेंगे. उन्होंने कहा कि हम अकेले नहीं बल्कि हम एनडीए के हैं और सभी एकजुट होकर मतदान करेंगे.

इस बैठक में आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र प्रधान, भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जयसवाल, नागेंद्र महतो, शशि भूषण मेहता, मनोज यादव, सत्येंद्र नाथ तिवारी, नीरा यादव, राज सिन्हा, अमित यादव, देवेंद्र कुंवर, रोशन लाल चौधरी, प्रदीप प्रसाद, डॉ. मंजू कुमारी एवं कुमार उज्जवल, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान, आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो के साथ साथ प्रत्याशी परिमल नथवानी भी उपस्थित रहे.

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