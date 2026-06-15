ETV Bharat / state

NDA विधायक दल की बैठकः सदस्यों ने कहा- परिमल नथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित

रांची: भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गयी. इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की. बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो और लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान भी शामिल हुए.

बैठक के बाद मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई. एनडीए घटक दल के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और अपने प्रत्याशी परिमल नाथवानी के साथ मजबूती से खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि एनडीए समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित है. उन्होंने बताया कि कई विधायक नए भी हैं इसलिए कैसे मतदान करना है, कितने बजे जाना है. इस पर भी आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई.

NDA विधायक दल की बैठक (ETV Bharat)

नवीन जयसवाल ने कहा कि भाजपा के जो विधायक आज की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्होंने पार्टी को पूर्व में ही इसकी सूचना दे दी थी. वे सभी विधायक किसी अति आवश्यक कार्य से ही अनुपस्थित रहे हैं और इसकी जानकारी पार्टी को है. इसमें विपक्ष को ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है. नवीन जायसवाल ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, चिंता उन्हें ही ज्यादा होती है, यही हाल विपक्ष का है.

कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशी की निश्चित हार को लेकर अभी से ही छटपटाहट और हताशा में हैं. एक सवाल जवाब में मुख्य सचेतक ने कहा कि परिमल नथवानी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी 81 विधायक उनके लिए वोटर हैं. सभी दल से वे संपर्क कर रहे हैं, उनके पूर्व में राज्यसभा सांसद के रूप में किये गए कार्यो पर सभी को भरोसा है. वह पहले भी दो बार सांसद रह चुके हैं. 18 तारीख को सभी विधायक अपने स्वविवेक से एवं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और परिमल नथवानी तीसरी बार विजय हासिल करेंगे.