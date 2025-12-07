ETV Bharat / state

एनडीए विधायक दल की बैठक: चुनावी वादे पूरे नहीं किये जाने को लेकर सरकार से सदन में मांगेंगे जवाब

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए की रणनीति बनाने के लिए आज रविवार देर शाम भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में भाजपा और लोजपा के विधायक शामिल हुए.

इस बैठक के बाद भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मीडिया को बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में बेरोजगारी, छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने, मैट्रिक, इंटर और स्नातक के परीक्षा फीस बढ़ाने, किसानों के धान की खरीद शुरू नहीं होने और चुनाव के समय किये वादे पूरे नहीं किये जाने को मुद्दा बनाकर सरकार से सदन में जवाब मांगेगी.

एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल विधायक (ETV Bharat)

विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किये थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है और सरकार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गयी है. सभी विभागों में काम ठप हैं. भाजपा के मुख्य सचेतक ने उम्मीद जताई कि भाजपा और एनडीए की ओर से उठाए गए जनसरोकार के सवाल का सरकार सकारात्मक उत्तर देगी.

एनडीए के ये विधायक बैठक में हुए शामिल