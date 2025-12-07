एनडीए विधायक दल की बैठक: चुनावी वादे पूरे नहीं किये जाने को लेकर सरकार से सदन में मांगेंगे जवाब
रांची में बीजेपी ऑफिस में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई.
Published : December 7, 2025 at 10:00 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए की रणनीति बनाने के लिए आज रविवार देर शाम भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में भाजपा और लोजपा के विधायक शामिल हुए.
इस बैठक के बाद भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मीडिया को बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में बेरोजगारी, छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने, मैट्रिक, इंटर और स्नातक के परीक्षा फीस बढ़ाने, किसानों के धान की खरीद शुरू नहीं होने और चुनाव के समय किये वादे पूरे नहीं किये जाने को मुद्दा बनाकर सरकार से सदन में जवाब मांगेगी.
विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किये थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है और सरकार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गयी है. सभी विभागों में काम ठप हैं. भाजपा के मुख्य सचेतक ने उम्मीद जताई कि भाजपा और एनडीए की ओर से उठाए गए जनसरोकार के सवाल का सरकार सकारात्मक उत्तर देगी.
एनडीए के ये विधायक बैठक में हुए शामिल
एनडीए विधायक दल की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, नीरा यादव, शत्रुघ्न महतो, नवीन जायसवाल, रौशन लाल चौधरी, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, नागेंद्र महतो, अमित यादव, प्रदीप प्रसाद, डॉ. मंजू कुमारी, देवेंद्र कुंवर, उज्जवल दास, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान उपस्थित रहे.
ये विधायक नहीं हुए शामिल
इस बैठक में विधायक पूर्णिमा दास, चंपाई सोरेन, राज सिन्हा, प्रकाश राम, रागिनी सिंह, सत्येन्द्रनाथ तिवारी, मनोज यादव, जदयू विधायक सरयू राय, आजसू के तिवारी महतो भी शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई एनडीए विधायक दल की बैठक में अलग-अलग कारणों से नहीं शामिल हो सके.
