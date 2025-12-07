ETV Bharat / state

एनडीए विधायक दल की बैठक: चुनावी वादे पूरे नहीं किये जाने को लेकर सरकार से सदन में मांगेंगे जवाब

रांची में बीजेपी ऑफिस में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई.

NDA legislative party meeting held at BJP office in Ranchi
एनडीए विधायक दल की बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 7, 2025 at 10:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए की रणनीति बनाने के लिए आज रविवार देर शाम भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में भाजपा और लोजपा के विधायक शामिल हुए.

इस बैठक के बाद भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मीडिया को बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में बेरोजगारी, छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने, मैट्रिक, इंटर और स्नातक के परीक्षा फीस बढ़ाने, किसानों के धान की खरीद शुरू नहीं होने और चुनाव के समय किये वादे पूरे नहीं किये जाने को मुद्दा बनाकर सरकार से सदन में जवाब मांगेगी.

NDA legislative party meeting held at BJP office in Ranchi
एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल विधायक (ETV Bharat)

विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किये थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है और सरकार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गयी है. सभी विभागों में काम ठप हैं. भाजपा के मुख्य सचेतक ने उम्मीद जताई कि भाजपा और एनडीए की ओर से उठाए गए जनसरोकार के सवाल का सरकार सकारात्मक उत्तर देगी.

एनडीए के ये विधायक बैठक में हुए शामिल

एनडीए विधायक दल की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, नीरा यादव, शत्रुघ्न महतो, नवीन जायसवाल, रौशन लाल चौधरी, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, नागेंद्र महतो, अमित यादव, प्रदीप प्रसाद, डॉ. मंजू कुमारी, देवेंद्र कुंवर, उज्जवल दास, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान उपस्थित रहे.

ये विधायक नहीं हुए शामिल

इस बैठक में विधायक पूर्णिमा दास, चंपाई सोरेन, राज सिन्हा, प्रकाश राम, रागिनी सिंह, सत्येन्द्रनाथ तिवारी, मनोज यादव, जदयू विधायक सरयू राय, आजसू के तिवारी महतो भी शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई एनडीए विधायक दल की बैठक में अलग-अलग कारणों से नहीं शामिल हो सके.

इसे भी पढे़ं- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक, सत्ताधारी दलों ने कसा तंज

इसे भी पढे़ं- झारखंड विधानसभा में 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट, संसदीय कार्यमंत्री ने सभा पटल पर रखा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

इसे भी पढे़ं- बिहार के बाद बंगाल में भी बनेगी NDA की सरकार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दावा

TAGGED:

JHARKHAND ASSEMBLY WINTER SESSION
RANCHI
NDA LEGISLATIVE PARTY MEETING
भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन
NDA MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.