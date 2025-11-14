सुगौली में NDA नेताओं ने सरकार बनने से पहले की जश्न की तैयारी, BJP कार्यकर्ताओं ने बनवाया 500 किलो लड्डू
सुगौली में NDA प्रत्याशी बबलू गुप्ता के समर्थक विजय जुलूस, मिठाई और जश्न की तैयारी में जुटे हैं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनवाया 500 किलो लड्डू.
Published : November 14, 2025 at 9:36 AM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर जीत का माहौल बन गया है. मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के समर्थकों में उत्सव दिखाई दे रहा है. इलाके में उनके समर्थकों ने अग्रिम रूप से विजय जुलूस और जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
मिठाइयों का दौर शुरू: स्थानीय दुकानों पर देशी घी के लड्डू और अन्य मिठाइयां बनने लगी हैं, ताकि मतगणना के बाद संभावित जीत का उल्लास पूरे क्षेत्र में बांटा जा सके. कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है, मानो परिणाम पहले ही तय हो गया हो.
घरों और दफ्तरों में ऑर्डर: लोग अपने-अपने घरों और पार्टी दफ्तरों में मिठाइयों का ऑर्डर दे रहे हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि बबलू गुप्ता ने सुगौली की जनता से जो वादे किए थे, उन पर जनता ने भरोसा जताया है और यही भरोसा उनकी जीत की नींव बनने जा रहा है.
सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज: सोशल मीडिया पर भी बबलू गुप्ता की संभावित जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं. समर्थकों का दावा है कि जनता का भरोसा ही उनकी सफलता की गारंटी है. वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 500 किलो लड्डू बनवाया है.
बीजेपी नेता की अपील: दूसरी ओर, बीजेपी नेता अब्दुल रहमान ने सुगौली की जनता को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कर लोकतंत्र की मिसाल पेश की है. सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान संयम और शांति बनाए रखने की अपील की.
एनडीए के पक्ष में रुझान: सुगौली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के रुझान और एनडीए के बढ़ते आत्मविश्वास को देखकर राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि मुकाबला एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है. आधिकारिक परिणाम अभी बाकी हैं, लेकिन जोश का यह माहौल जनता के मन की बात जाहिर कर रहा है.
