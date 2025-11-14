Bihar Election Results 2025

सुगौली में NDA नेताओं ने सरकार बनने से पहले की जश्न की तैयारी, BJP कार्यकर्ताओं ने बनवाया 500 किलो लड्डू

सुगौली में NDA प्रत्याशी बबलू गुप्ता के समर्थक विजय जुलूस, मिठाई और जश्न की तैयारी में जुटे हैं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनवाया 500 किलो लड्डू.

Sugauli East Champaran
सुगौली विधानसभा सीट पर जश्न की तैयारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 14, 2025 at 9:36 AM IST

पूर्वी चंपारण: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही पूर्वी चंपारण की सुगौली विधानसभा सीट पर जीत का माहौल बन गया है. मतगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के समर्थकों में उत्सव दिखाई दे रहा है. इलाके में उनके समर्थकों ने अग्रिम रूप से विजय जुलूस और जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

मिठाइयों का दौर शुरू: स्थानीय दुकानों पर देशी घी के लड्डू और अन्य मिठाइयां बनने लगी हैं, ताकि मतगणना के बाद संभावित जीत का उल्लास पूरे क्षेत्र में बांटा जा सके. कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है, मानो परिणाम पहले ही तय हो गया हो.

सुगौली विधानसभा सीट पर जश्न की तैयारी (ETV Bharat)

घरों और दफ्तरों में ऑर्डर: लोग अपने-अपने घरों और पार्टी दफ्तरों में मिठाइयों का ऑर्डर दे रहे हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं. समर्थकों का कहना है कि बबलू गुप्ता ने सुगौली की जनता से जो वादे किए थे, उन पर जनता ने भरोसा जताया है और यही भरोसा उनकी जीत की नींव बनने जा रहा है.

Bihar Election 2025
सुगौली में जश्न की तैयारी (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज: सोशल मीडिया पर भी बबलू गुप्ता की संभावित जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं. समर्थकों का दावा है कि जनता का भरोसा ही उनकी सफलता की गारंटी है. वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 500 किलो लड्डू बनवाया है.

Bihar Election 2025
भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाए 500 kg लड्डू (ETV Bharat)

बीजेपी नेता की अपील: दूसरी ओर, बीजेपी नेता अब्दुल रहमान ने सुगौली की जनता को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कर लोकतंत्र की मिसाल पेश की है. सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान संयम और शांति बनाए रखने की अपील की.

Bihar Election 2025
विजय जुलूस और जश्न की तैयारियां (ETV Bharat)

एनडीए के पक्ष में रुझान: सुगौली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के रुझान और एनडीए के बढ़ते आत्मविश्वास को देखकर राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि मुकाबला एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है. आधिकारिक परिणाम अभी बाकी हैं, लेकिन जोश का यह माहौल जनता के मन की बात जाहिर कर रहा है.

