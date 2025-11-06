ETV Bharat / state

'पहले फेज की 121 में 90 सीटों पर हमारी जीत पक्की', हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- बिहार में फिर से NDA सरकार

चिराग पासवान का दावा: प्रथम चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है जिसमें रद्दी भर भी कहीं कोई शंका नहीं है कि 14 तारीख के बाद परिणाम के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं. जिस तरह से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है, इससे हमारा विश्वास और बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं.

'पहले चरण में 90 सीट जीतेगा एनडीए': पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने आए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'आज जो मतदान हुआ है, उसमें हम 90 सीटों तक पहुंच सकते हैं. 80 मिलना तो तय है लेकिन हम 90 तक भी जा सकते हैं. बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है.'

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. इसके साथ ही अब दावों का दौर शुरू हो गया है. एनडीए नेताओं ने दावा किया कि पहले फेज की 121 सीटों में 90 सीटों पर जीत होगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम कम से कम 80-90 सीट जीतने जा रहे हैं. पवन सिंह ने भी कहा कि एनडीए जीतने जा रहा है.

"बिखरा हुआ महागठबंधन, झूठे वादों को लेकर जिस तरह से जनता के बीच गया और कहा कि हर परिवार को सरकारी रोजगार दे देंगे, बिहार की जनता ज्यादा समझदार है. वो जानती है कि यदि राज्य का बजट इतना है और आप इतनी सरकारी नौकरी देने की बात नहीं कर सकते. ये सारी बातें जनता समझ रही है. ऐसे में मैं मानता हूं कि इस बार हमारा एनडीए गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है. दूसरे चरण की समाप्ति आते-आते इस जीत का मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है."- चिराग पासवान, अध्यक्ष, लोजपा (रामविलास)

क्या बोले पवन सिंह?: वहीं बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा, 'हम पूरा बिहार घूम रहे हैं और जनता का जो एनडीए के प्रति आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखकर दिल खुश हो गया है. हमारी जीत पक्की हो चुकी है.'

'एनडीए की सरकार बनेगी': पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी एनडीए की सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार बिल्कुल बनेगी, जो अच्छा सुशासन लोगों को दिया है, नीतीश कुमार ने जो मॉडल बनाया है, दूसरे राज्यों ने भी उसे अपनाया है. विपक्षी नेता, जो आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनका शासन भी जनता ने करीब देखा है. मुझे नहीं लगता कि उस दौर को फिर से दोहराया जाएगा.'

'फिर से आ रहा है एनडीए': केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में कहा कि बिहार में फिर से एनडीए आ रहा है. जिनको जनता रिजेक्ट कर रही है वो अब रिएक्ट कर रहे हैं. पराजय की बौखलाहट से वे अब हमले किए जा रहे हैं. जंगलराज आज भी व्यवहार में उतारा जा रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मान चुके हैं कि महागठबंधन हारने वाला है. इसलिए वे एक दिन पहले वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं.

'विकास की रफ्तार के लिए एनडीए जरूरी': कैमूर में प्रचार करने आए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा, 'बिहार के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है. रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार. पिछले कुछ वर्षों में यहां विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं. राजद के शासन में जंगलराज था और आज कानून का राज है. उस समय भ्रष्टाचार था, आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयास हुआ है. बिहार की जनता विकास की रफ्तार को निरंतर जारी रखना चाहती है और गति देना चाहती है.'

