'महागठबंधन कहां बचा है?' NDA का दावा- राहुल-तेजस्वी में स्वार्थ के लिए टकराव

"उनका गठबंधन कहां बचा है? अब उनके (तेजस्वी यादव) पास लंबी चौड़ी बातें करने के अलावा कुछ बचा नहीं है. राज्य का जिस तरह का कायाकल्प नीतीश कुमार ने किया है, वहां पहले भी तेजस्वी यादव और उनके साथी बेबस थे लेकिन इस बिखरे हुए गठजोड़ के बाद हम मानते हैं कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है. हम लोगों को एक बड़ी जीत मिलने जा रही है." - राजीव रंजन प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

जेडीयू का महागठबंधन पर हमला: आरजेडी की लिस्ट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन अब नहीं बचा है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लंबी-चौड़ी बातें कर रहे थे लेकिन यह एकतरफा ऐलान है. उन्होंने कहा कि यह तेजस्वी यादव की ओर से चुनाव शुरू होने से पहले ही पराजय स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति है. उनका अहंकार और बड़बोले दावों का कचूमर उनके ही साथी दलों ने निकाल दिया है.

पटना: आखिरकार आज राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची के मुताबिक पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसमें कई ऐसी सीटें हैं, जहां आरजेडी का सामना कांग्रेस कैंडिडेट से भी होगा. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महागठबंधन बीच चुनाव में बिखर जाएगा. उधर एनडीए ने भी दावा किया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रास्ते जल्द अलग हो जाएंगे.

बीजेपी ने कसा तंज: वहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी एनडीए की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन में भारी टकराव है. आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, जिनके नेता परिवार के बाहर सोचते नहीं हैं. ऐसे में न तो इनको दूसरों की परवार है और न ही बिहार के विकास की चिंता है.

"उन लोगों ने जो द्वेष उत्पन्न किया है, उससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन में स्वार्थ के लिए टकराव है, वह गठबंधन स्वार्थ के लिए बना है. राजद और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है और परिवार के बाहर सोचती नहीं है. जहां स्वार्थ की राजनीति होगी, वहां विकास पीछे छूटता है. बिहार के विकास और वैभव से उन्हें मतलब नहीं है."- नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री

क्या बोले चिराग पासवान?: वहीं, एलजेपीआर चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का चुनाव नहीं देखा, जहां पर इतना बड़ा गठबंधन इस तरह के बिखराव की कगार पर में आ गया है. अब तक सीटों की संख्या तक महागठबंधन तय कर पाया है. राजनीति में मैत्रीपूर्ण संघर्ष जैसा कुछ नहीं होता है.

"यदि अपना चुनाव जीतने के लिए आप अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा? एसी कमरों में बैठकर यदि इन नेताओं को लगता है कि हम मिल जाएंगे तो कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है. जो कार्यकर्ता उनके लिए निचले स्तर पर लड़ रहा है, वह कैसे एक साथ आ पाएगा? महागठबंधन ने कहीं न कहीं खुद अपना पूरा नुकसान किया है."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

आरजेडी उम्मीदवारों की सूची: आज आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इनमें कई सीटों पर कांग्रेस के साथ उसका दोस्ताना मुकाबला तय है, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. कांग्रेस और सीपीआई-सीपीएम की भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है. वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ भी सीटों को लेकर रस्साकशी है. कांग्रेस अबतक 60 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है.

