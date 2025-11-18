ETV Bharat / state

RJD में होगी बड़ी टूट? उपेन्द्र कुशवाहा का दावा- 'विधायक इधर-उधर जाने की सोच रहे हैं'

'न परिवार संभाल पाये, न पार्टी' : विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं. इसपर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है. बांकीपुर क्षेत्र से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के बयान पर कटाक्ष किया. कहा जो न परिवार को संभाल पाये, न पार्टी को संभाल पाये, कब तक चुनाव आयोग पर हार का रोना रोएंगे.

"RJD नेता अभी भी जनता के जनादेश और जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में जनता NDA को समर्थन देती रहेगी." - उपेन्द्र कुशवाहा, प्रमुख, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'विधायक अगर इधर-उधर सोच रहे हैं' : उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि, उनके (RJD) यहां जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति के रहते हुए कौन उनके साथ रहना चाहेगा. ऐसे में स्वभाविक है कि उनकी पार्टी के विधायक अगर इधर-उधर सोच रहे हैं तो इसमें गुरेज क्या है?

''तेजस्वी यादव अगर EVM से हारना होता तो आप (राघोपुर सीट) भी हार गए होते. महागठबंधन द्वारा ऐसे वादे किए गए थे जिन पर जनता को कोई भरोसा नहीं था. जनता ने इसका करारा जवाब दिया. तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी हार से सीखना चाहिए.''- नितिन नवीन, बीजेपी विधायक

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष को जनादेश स्वीकार करना चाहिए. विपक्ष के नेता अपनी गलतियों की बात नहीं करते हैं. वे EVM और अन्य चीजों पर दोष डालते हैं. यह सब बहानेबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है. 202 सीटें NDA को मिली हैं. विपक्ष के लोग कभी SIR की बात करते हैं तो कभी कुछ और बोलते हैं.

'हम विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं' : जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अब उन्हें (तेजस्वी यादव) EVM में गड़बड़ी दिखेगी. एक हफ्ते बाद वे दावा करेंगे कि उनका वोट शेयर इतना बढ़ गया है, जबकि उनकी सीटें कम हो गई हैं. यकीन मानिए, जनता ऐसी घटिया राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकती. वे विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं. हमने आपके गांव और आपके क्षेत्र का विकास किया है. वह बुजुर्गों का अपमान करते हैं. यह तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली है.

2025 विधानसभा का रिजल्ट : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है. जहां उसे 202 सीटें मिली है वहीं विपक्ष के कई नेता हार गए हैं. 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 2025 में वह तीसरे स्थान पर पहुंच गई.

