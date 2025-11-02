ETV Bharat / state

बिहार में बनेगी फिर से एनडीए की सरकार, ईटीवी भारत से बोले छत्तीसगढ़ के मंत्री

रायपुर: छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. दोनों मंत्रियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है. 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ ने विकास के कई सोपान को तय किया है. मंत्रियों ने कहा कि पीएम मोदी और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. स्थापना दिवस के मंच से खुद पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है. पीएम ने कहा कि आज हम इस मंच से 3 लाख 51 हजार हितग्राहियों को पक्के मकान की चाबी सौंप रहे हैं. आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य है उसे भी हम पूरा करेंगे. हर जरुरतमंद को पक्का मकान देंगे.



मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया दावा: पर्यटन एवं संस्कृति धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलाव और विकास की बात को कोई रोक नहीं सकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो कहानी शुरू की है अब वह छत्तीसगढ़ के विकास का बड़ा आधार बनेगा.

बिहार में बनेगी फिर से एनडीए की सरकार (Etv Bharat)



''पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ आना सौभाग्य की बात'': स्कूली शिक्षा, ग्राम उद्योग विधि एवं विधाई कार्य विभाग के मंत्री गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरा होने पर लोगों को बधाई दी. मंत्री ने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी राज्योत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए. मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि उनको सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग आए.