राज्यसभा चुनाव को लेकर क्लाइमेक्स पर पहुंची राजनीति, जीत के दावों के बीच एनडीए-महागठबंधन के अंदर बनती रही रणनीति
राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच जीत के दावों की होड़ लगी है.
Published : June 16, 2026 at 8:31 PM IST
रांची: राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधि तेज है. दो सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव की रणनीति अब होटल में शिफ्ट हो गई है. राजधानी के एक होटल में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के समर्थन में विधायक जमे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरा नंबर 108 में कांग्रेस के विधायक एवं मंत्री अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए जमे हुए हैं.
राजद विधायकों से मिले कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा
इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी के. राजू के अलावा कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद थे. इससे पहले राजद विधायकों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के साथ कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की. इस मौके पर राजद के भोला यादव भी मौजूद रहे. राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के 5-6 विधायक संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को नई-नई चाल चलने में महारथ हासिल है बावजूद इसके हम लोग पूरी तरह जीत के लिए आश्वस्त हैं.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है. महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत के साथ हम लोग पश्चिम बंगाल और बिहार में बीजेपी की जीत के बाद झारखंड में उसके मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेंगे.
बस में बैठकर मतदान करने निकलेंगे एनडीए विधायक
राजधानी के एक आलिशान होटल में जमे हुए एनडीए विधायकों ने भी जीत का दावा करते हुए कहा कि विधायक अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे. निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित करने पहुंचे इन विधायकों के लिए 18 जून तक इस होटल का कमरा बुक किया गया है. मतदान के दिन 18 जून को यहां से बस में बैठकर सभी विधायक एक साथ मतदान के लिए विधानसभा जायेंगे.
होटल पहुंचे बाबूलाल मरांडी
रणनीति बनाने होटल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कभी-कभी यह मौका मिलता है, जब एक साथ सभी विधायक होटल में ठहरते हैं. वहीं बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास का कहना है कि उनका काम है, वोट देना बाकी मैजिक आंकड़ा लाना प्रत्याशी का काम है.
2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान
गौरतलब है कि 18 जून की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान होंगे. राज्यसभा की दो सीटों के लिए जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव मैदान में हैं. मतदान झारखंड विधानसभा में होगा. मतदान के बाद वोटों की गिनती उसी दिन यानी 18 जून की शाम 5 बजे से शुरू होगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे. इस चुनाव में झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायक मतदान करेंगे.
जानिए किसके पास है जादुई आंकड़ा?
आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जेएमएम, कांग्रेस, राजद के पास 56 विधायकों का मत है जिसमें जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के 4 विधायक और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल हैं.
मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, झामुमो के खाते में एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है. वहीं दूसरी सीट के लिए दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है. विपक्षी खेमे में 24 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी के 21, आजसू, लोजपा और जदयू का 1-1 विधायक हैं. इधर, विपक्ष खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का समर्थन कर रहा है.
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