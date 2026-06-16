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राज्यसभा चुनाव को लेकर क्लाइमेक्स पर पहुंची राजनीति, जीत के दावों के बीच एनडीए-महागठबंधन के अंदर बनती रही रणनीति

झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ( Etv Bharat )