रांची में एनडीए व उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम
रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनडीए और उत्पाद सिपाही की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं.
Published : April 12, 2026 at 12:35 PM IST
रांचीः राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रविवार को दो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई हैं. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित एनडीए-1 2026 परीक्षा और झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
परीक्षा के लिए 19 से अधिक केंद्र
सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. UPSC की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) एवं नौसेना अकादमी परीक्षा-1, 2026 का आयोजन किया जा रहा है. रांची में इस परीक्षा के लिए 19 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा दो पालियों में हो रही है, जिसमें पहली पाली में गणित (300 अंक) और दूसरी पाली में सामान्य योग्यता परीक्षा (GAT - 600 अंक) आयोजित की जा रही है. परीक्षा ऑफलाइन (पेन और पेपर आधारित) मोड में ली जा रही है.
सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम
जिला प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है, जिससे किसी भी प्रकार की भीड़ या अवांछित गतिविधियों को रोका जा सके. केंद्रों पर पुलिस बल, दंडाधिकारी और सुरक्षाकर्मी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है और प्रतिबंधित वस्तुओं पर पूरी तरह रोक है.
एनडीए परीक्षा में 12वीं पास या अपीयरिंग छात्र, जिनकी आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच है, शामिल हो रहे हैं. सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं.
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा
इसी के साथ झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा भी जारी है. राज्यभर में 583 पदों के लिए कुल 370 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 1 लाख 48 हजार अभ्यर्थी तीन शिफ्टों में परीक्षा दे रहे हैं. अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सभी केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती है.
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में परीक्षा संचालित हो रही है. पहचान पत्र की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है. हालांकि, इस परीक्षा को लेकर एक-दो स्थानों से गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है.
दोनों परीक्षाएं सुचारु रूप से जारी हैं- मंजूनाथ भजंत्री
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि दोनों परीक्षाएं सुचारु रूप से जारी हैं. सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जहां कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिल रही है, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर जांच कराई जा रही है और उस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
प्रशासन की सतर्कता के कारण केंद्रों पर व्यवस्था बनी है
दोनों परीक्षाओं के एक साथ आयोजित होने के बावजूद प्रशासन की सतर्कता के कारण अधिकांश केंद्रों पर व्यवस्था बनी हुई है. अभ्यर्थी भी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए परीक्षा दे रहे हैं. रांची सहित पूरे झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल बना हुआ है, जहां हजारों युवा अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं प्रशासन परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने में जुटा हुआ है.
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