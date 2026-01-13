रायपुर में 23 जनवरी को IND Vs NZ T20 मैच, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बनी खास पहचान
डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा कि भविष्य में इस तरह के और मैच यहां खेले जाएंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 13, 2026 at 3:43 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री सह खेल मंत्री अरुण साव ने कहा की छत्तीसगढ़ में लगातार अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो रहा है. डिप्टी सीएम ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लगातार इस तरह के मैचों का आयोजन भविष्य में भी होता रहेगा. क्रिकेट मैच को लेकर जो उत्साह यहां के क्रिकेट प्रेमियों में देखा जा रहा है, उस कारण से अन्य कई मैचों का आयोजन भविष्य में रायपुर में किया जाएगा.
रायपुर में 23 जनवरी को होगा IND Vs NZ टी-20 मैच
23 जनवरी को छत्तीसगढ़ में T20 मैच के पूल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाना है. यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस बात की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के खेल के आयोजनों का होते रहना जरूरी है. छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी चाहते हैं कि यहां पर मैचों का आयोजन होते रहना चाहिए. क्रिकेट प्रेमियों के बीच मैचों को लेकर उत्साह बना रहता है.
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला
आपको बता दें कि T20 मैचों की चल रही श्रृंखला का एक मैच रायपुर में भी होना है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत न्यूजीलैंड के बीच 23 जनवरी को होने वाले इस मैच को लेकर तैयारियां चल रही हैं. प्रशासनिक स्तर पर भी इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं. सुरक्षा के मद्देनजर शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के चारों तरफ बैरिकेडिंग का काम शुरू कर दिया गया है. पिछली बार जिस तरह से अव्यवस्था हुई थी उस तरह की दिक्कतें इस बार नहीं हों, इसका खास ध्यान रखा जाएगा.
3 दिसंबर 2025 को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यहां मैच खेला गया था. तब कुछ लोग स्टेडियम की दीवार फांदकर भीतर घुस गए थे. सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से सेंध लगी थी इस बार ऐसा कुछ नहीं हो, इसका खास इंतजाम रखा जाएगा.
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट बोर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच को लेकर 15 जनवरी को इसके सभी रूपरेखा की जानकारी देंगे इसके लिए शेड्यूल जारी किया गया.
