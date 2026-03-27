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हिमाचल में महिला सैलानियों की सुरक्षा पर फोकस, NCW ने दिए सख्त निर्देश

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और शोषण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है.

MANALI WOMEN SAFETY
हिमाचल में महिला सैलानियों की सुरक्षा पर फोकस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 4:32 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मनाली में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला पर्यटक भी शामिल होती हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है. इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मनाली में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और महिला सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

मनाली में आयोजित इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. विजया रहाटकर ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर महिला सैलानियों को सुरक्षित माहौल देना बेहद जरूरी है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी यात्रा का आनंद ले सकें. इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

महिला आयोग की प्राथमिकताएं

अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग देशभर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर लगातार काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के सही क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही विभिन्न राज्यों में महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जा रही है.

पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों पर फोकस

विजया रहाटकर ने कहा कि, "मनाली जैसे पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में महिलाओं को अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसी कारण आयोग द्वारा इन क्षेत्रों का दौरा कर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को रोजमर्रा के जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं."

घरेलू हिंसा और शोषण पर सख्ती

राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और शोषण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. आयोग का उद्देश्य है कि हर महिला को सुरक्षित माहौल मिले और उसके अधिकारों की रक्षा हो. इसके लिए देशभर में जागरूकता और निगरानी दोनों स्तरों पर काम किया जा रहा है.

सुरक्षित पर्यटन की दिशा में कदम

मनाली में महिला सुरक्षा को लेकर हुई यह बैठक आने वाले समय में पर्यटन को और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. इससे न केवल महिला सैलानियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी.

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