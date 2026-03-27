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हिमाचल में महिला सैलानियों की सुरक्षा पर फोकस, NCW ने दिए सख्त निर्देश

हिमाचल में महिला सैलानियों की सुरक्षा पर फोकस ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के मनाली में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला पर्यटक भी शामिल होती हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है. इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मनाली में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और महिला सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा मनाली में आयोजित इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. विजया रहाटकर ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर महिला सैलानियों को सुरक्षित माहौल देना बेहद जरूरी है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी यात्रा का आनंद ले सकें. इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. महिला आयोग की प्राथमिकताएं अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग देशभर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर लगातार काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के सही क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही विभिन्न राज्यों में महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जा रही है. पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों पर फोकस