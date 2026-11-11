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झारखंड दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, निशा भगत मौत पर जताई चिंता

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ( Etv Bharat )

रांची: राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड में महिला उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर चिंता जताया है. झारखंड दौरे पर पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि निशा भगत की मौत बेहद ही दुखद है. उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है. जिसे जानने के लिए मैं यहां आई हूं.

उन्होंने कहा कि निशा भगत के अलावे झारखंड में कई घटनाएं हो रही हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है. इसके बारे में वो गुमला और रांची में बैठक कर जानकारी लेंगी. रांची एयरपोर्ट से राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष गुमला के लिए रवाना हुई, जहां वह निशा भगत के परिवार वालों से मिलेंगी.