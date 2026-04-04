ETV Bharat / state

एनसीआरटीसी ने शहरी गतिशीलता में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ किया समझौता

एनसीआरटीसी ने शहरी गतिशीलता में अनुसंधान ( ETV Bharat )