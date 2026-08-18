ETV Bharat / state

नमो भारत कॉरिडोर के आस-पास पतंगबाजी करना पड़ेगा भारी!, NCRTC ने जारी की एडवाइजरी

प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया कि जिम्मेदार मानते हैं कि रूट के आस-पास पतंग उड़ाने से सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर संचालित होने वाली देश की पहली सेमी हाईस्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत के रुट पर पतंगबाजी न हो, इसके लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. एनसीआरटीसी की तरफ से नमो भारत कॉरिडोर और उसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने को लेकर आग्रह किया गया है.

एनसीआरटीसी के प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया कि नमो भारत कॉरिडोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है. ऐसे में जिम्मेदार मानते हैं कि रूट के आस-पास पतंग उड़ाने से हाई-वोल्टेज विद्युत लाइन में हाईवोल्टेज करंट के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है. उन्होंने बताया कि नमो भारत ट्रेनें 25kV एसी ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) के माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें हर समय बिजली का प्रवाह रहता है. ऐसे पतंग की डोर, विशेष रूप से धातु मिश्रित या चाइनीज मांझा, ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में उलझ सकता है.

उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे में अगर मांझा या पतंग ट्रेन के पैंटोग्राफ के संपर्क में आएगा तो ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं. पैंटोग्राफ के विषय में बताया कि यह वह उपकरण है, जो ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) से ट्रेन के संचालन के लिए बिजली प्राप्त करता है.

उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाओं से OHE या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है और ट्रेन सेवाएं बाधित हो सकती हैं. वहीं, इन हाई-वोल्टेज OHE के संपर्क में आने से आस-पास पतंग उड़ाने वाले लोगों के लिए भी गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा खतरा पैदा हो सकता है.

सीपीआरओ पुनीत वत्स का कहना है कि सेवाओं के निर्बाध संचालन के लिए एनसीआरटीसी ने पूरे कॉरिडोर पर आवश्यक सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए हैं. पतंग से जुड़ी घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष टीमें लगातार सतर्क रहती हैं. वहीं, ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन स्टाफ को भी पटरियों और OHE के आस-पास पतंग की डोर और अन्य किसी भी तरह की रुकावट पर विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि त्योहारों का जश्न पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाएं और नमो भारत कॉरिडोर को सुरक्षित रखने में सहयोग भी करें, जिससे कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ-साथ नमो भारत ट्रेनों के संचालन में कोई समस्या न हो.

यह भी पढ़ें : दिल्ली से मेरठ के बीच हर दिन 52 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी नमो भारत ट्रेन, NCRTC का बड़ा फैसला

TAGGED:

NAMO BHARAT TRAIN
नमो भारत कॉरिडोर
NAMO BHARAT CORRIDOR
NCRTC ADVISORY
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.