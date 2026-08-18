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नमो भारत कॉरिडोर के आस-पास पतंगबाजी करना पड़ेगा भारी!, NCRTC ने जारी की एडवाइजरी

मेरठ : दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर संचालित होने वाली देश की पहली सेमी हाईस्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत के रुट पर पतंगबाजी न हो, इसके लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. एनसीआरटीसी की तरफ से नमो भारत कॉरिडोर और उसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने को लेकर आग्रह किया गया है.



एनसीआरटीसी के प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया कि नमो भारत कॉरिडोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है. ऐसे में जिम्मेदार मानते हैं कि रूट के आस-पास पतंग उड़ाने से हाई-वोल्टेज विद्युत लाइन में हाईवोल्टेज करंट के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है. उन्होंने बताया कि नमो भारत ट्रेनें 25kV एसी ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) के माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें हर समय बिजली का प्रवाह रहता है. ऐसे पतंग की डोर, विशेष रूप से धातु मिश्रित या चाइनीज मांझा, ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में उलझ सकता है.



उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे में अगर मांझा या पतंग ट्रेन के पैंटोग्राफ के संपर्क में आएगा तो ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं. पैंटोग्राफ के विषय में बताया कि यह वह उपकरण है, जो ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) से ट्रेन के संचालन के लिए बिजली प्राप्त करता है.

उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाओं से OHE या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है और ट्रेन सेवाएं बाधित हो सकती हैं. वहीं, इन हाई-वोल्टेज OHE के संपर्क में आने से आस-पास पतंग उड़ाने वाले लोगों के लिए भी गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा खतरा पैदा हो सकता है.



