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दिल्ली से मेरठ के बीच हर दिन 52 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी नमो भारत ट्रेन, NCRTC का बड़ा फैसला

कांवड़ यात्रा के कारण कुछ स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा प्रभावित हो सकती है.

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कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ेगी नमो भारत ट्रेनों की संख्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 2:28 PM IST

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मेरठ: जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर देश की पहली सेमी हाई स्पीड नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ तक अब 10 मिनट की जगह 8 मिनट में उपलब्ध होगी. कॉरिडोर पर एक दिन में 52 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है.

बता दें 30 जुलाई से 14 अगस्त तक सराय काले खां से मोदीपुरम कॉरिडोर पर हर दिन 52 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी. इससे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी. यह वह मौका है जब हर दिन लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के अलग-अलग जिलों से उत्तराखंड की तरफ ना सिर्फ कावड़ लेने पहुंचेंगे और फिर वापस अपने गंतव्य की ओर लौटेंगे.

इसको लेकर NCRTC ने बिना वक्त गंवाए कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की संख्या को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला किया है. NCRTC के सीपीआरओ पुनीत वत्स की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर नमो भारत ट्रेनट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है.

बता दें कि वर्तमान समय में हर दिन आरटीएस कॉरिडोर पर 1 लाख से ज्यादा यात्री दिल्ली से मेरठ आते जाते हैं. ऐसे में निश्चित तौर पर जो हरिद्वार के लिए जाने वाले यात्री हैं, उनके लिए मेरठ तक पहुंचना एक शानदार विकल्प भी साबित होगा. क्योंकि जहां बसों को ट्रैफिक और रूट डायवर्जन के चलते अलग-अलग मार्गो से निकल जाएगा. वहीं नमो भारत ट्रेन आसानी से दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली पहुंचा देगी.

हर बार होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात पुलिस कई मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर देती है, वहीं कई मार्गों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद भी कर दी जाती है. ऐसी स्थिति में सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है और यातायात पुलिस की भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं.

NCRTC के अधिकारियों की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए सड़कों के बंद होने से कुछ नमो भारत स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा निश्चित समय के लिए बाधित हो सकती है. ऐसी किसी भी स्थिति में एनसीआरटीसी द्वारा जनता को इसकी जानकारी पहले से दी जाएगी.

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