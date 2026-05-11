जयपुर देश के सबसे अधिक दुर्घटना से मौत वाले शहरों में शामिल, जानिए NCRB के चौंकाने वाले आंकड़े

जयपुर देश के सबसे अधिक दुर्घटना से मौत वाले शहरों में शामिल, जानिए NCRB के चौंकाने वाले आंकड़े
जयपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हुआ है, जहां सड़क हादसों से जान गंवाने वाले सबसे अधिक हैं.
Published : May 11, 2026 at 6:22 PM IST
जयपुर: बीते कुछ सालों में सड़क हादसों में घायल और हादसों में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने सड़क हादसों से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं और यह आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. जयपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हुआ है, जहां सड़क हादसों से जान गंवाने वाले सबसे अधिक हैं.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आंकड़ों कि बात करे तो रिपोर्ट में सामने आया है कि राजस्थान में वर्ष 2024 में कुल 30,794 मौतें सड़क और अन्य हादसों के कारण हुई हुईं, जो देश की कुल मौतों का 6.6 प्रतिशत है. राज्य की दुर्घटना मृत्यु दर 37.5 प्रति लाख आबादी रही, जो राष्ट्रीय औसत 33.3 से काफी अधिक है. खास बात यह है कि जयपुर में सड़क हादसे सबसे बड़ा कारण रहे जनहानि के. अकेले जयपुर शहर में 1,001 लोगों की मौत ट्रैफिक दुर्घटनाओं में हुई और सड़क हादसों में दिल्ली के बाद जयपुर का दूसरा नंबर है. इनमें 2,580 लोग घायल हुए.
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एसयूवी से अधिक हादसे: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों की बात करे तो जयपुर में हादसों का कारण एसयूवी रही. एसयूवी, कार और जीप से जुड़े हादसों में 135 लोगों की मौत हुई, जबकि ट्रक और मिनी ट्रक से जुड़े हादसों में 77 मौतें दर्ज की गईं. सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 187 पैदल यात्रियों ने सड़क पर चलते हुए अपनी जान गंवाई, जो शहर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. शहरीकरण का तेजी से विस्तार होना, अत्यधिक गाड़ियों की संख्या, कमजोर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षित पैदल मार्गों की कमी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं.
ओवर स्पीडिंग बड़ा खतरा: NCRB के आंकड़ों के मुताबिक ओवर स्पीडिंग सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण रहा. देशभर में 52.8 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के कारण हुईं, जबकि 30.1 प्रतिशत हादसे लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग से जुड़े थे. शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक रही.
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