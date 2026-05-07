ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में हर दिन 90 महिला अपराध, महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे अनसेफ, NCRB रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा अपराध, महिला अपराध के मामले में चौथे नंबर पर एमपी, NCRB रिपोर्ट 2024 में खुलासा.

MP NUMBER 4 CRIME AGAINST WOMEN
मध्य प्रदेश में हर दिन 90 महिला अपराध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 2:26 PM IST

|

Updated : May 7, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में महिला और बाल अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश की छवि एक बार फिर धूमिल हुई है. महिला, बाल अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है. एमपी में हर दिन औसतन 90 महिला अपराध घटित हो रहे हैं. उधर बुजुर्ग और एसटी के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रदेश पहले स्थान पर है.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश में हुए अपराधों के हिसाब से देश के 19 प्रमुख महानगरों में महिला अपराध के मामले में दिल्ली में ज्यादा मामले दर्ज किए गए. मध्य प्रदेश चौथे साल फिर पांचवे स्थान पर आया है.

यूपी में सबसे ज्यादा महिला अपराध, शहर में दिल्ली सबसे असुरक्षित

महिलाओं के मामले में दिल्ली एक बार फिर सबसे असुरक्षित शहर बनकर उभरा है. रिपोर्ट के मुताबिक देश की 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली में सबसे ज्यादा 2024 में 13396 अपराध दर्ज किए गए हैं. इन 19 बडे शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर 8वें स्थान पर है. हालांकि 2023 के मुकाबले 2024 में महिला अपराधों में कमी आई है. 2023 में इंदौर में 1919 अपराध घटित हुए थे, जबकि 2024 में 1884 मामले दर्ज किए गए.

MADHYA PRADESH CRIME NCRB REPORT
अपराध के मामलों में राज्यों का नंबर (ETV Bharat Info)

उधर राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध दर्ज किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में 2024 में 66 हजार 398 महिला अपराध के मामले सामने आए हैं. दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र में 47 हजार 954 मामले सामने आए. राजस्थान में 36 हजार 563, पश्चिम बंगाल में 34 हजार 360 और मध्य प्रदेश में 32 हजार 832 मामले दर्ज किए गए. महिलाओं के शारीरिक शोषण के मामले में एमपी चौथे स्थान पर है. देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में दर्ज किए गए.

बच्चों से जुड़े अपराध में एमपी तीसरे नंबर पर

बच्चों से जुड़े अपराध देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होते हैं. रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में 24 हजार 171 मामले दर्ज किए गए. दूसरे नंबर पर 22 हजार 222 अपराधों के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है. 2024 में मध्य प्रदेश में 21 हजार 908 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए. इन राज्यों में जितने बच्चों से जुड़े अपराध हैं, जांच की गति भी उतनी ही धीमी है. मध्य प्रदेश में चार्जशीट प्रस्तुत करने की दर ही 55 फीसदी है. जबकि महाराष्ट्र में 52 फीसदी और राजस्थान में 49.2 फीसदी मामलों की ही चार्जशीट कोर्ट में पेश हो पाती है.

एससी-एसटी अपराध में कौन राज्य टॉप पर

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में है. अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ होने अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए. यूपी में 2024 में 14 हजार 642 मामले दर्ज किए गए. दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है. एमपी में 7 हजार 765 और बिहार में 7 हजार 565 मामले दर्ज किए गए. जबकि राजस्थान में 7008 मामले दर्ज हुआ हैं.

NCRB Report on MP Women Crime
एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 (ETV Bharat)

वहीं अनुसूचित जनजाति यानि ST के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए. एमपी में 3165, इसके बाद राजस्थान में 2 हजार 282 और 830 अपराधों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है.

Last Updated : May 7, 2026 at 2:49 PM IST

TAGGED:

NCRB REPORT ON MP WOMEN CRIME
MP 3RD PLACE CHILDREN CRIMES
CRIME AGAINST SC ST MP 3RD
MADHYA PRADESH CRIME NCRB REPORT
MP NUMBER 4 CRIME AGAINST WOMEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.