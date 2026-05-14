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NCRB रिपोर्ट 2024: दुष्कर्म के आंकड़े घटे, फिर भी देश में नंबर एक पर राजस्थान, हत्या-अपहरण का आंकड़ा भी हुआ कम

देश में दुष्कर्म की दर 4.2%, प्रदेश में 12.2% : प्रति लाख आबादी पर दुष्कर्म की दर के लिहाज से भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है. देशभर में यह दर 2.8 फीसदी है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 12.2 प्रतिशत है. अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह दर 7.2 फीसदी, महाराष्ट्र में 5.0 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 2.8 फीसदी है. अपराध के कुल आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 में प्रदेश में कुल 2,13,352 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि 2022 में 2,36,090 और साल 2023 में 2,34,985 मुकदमे दर्ज हुए हैं. इस लिहाज से देखें तो साल 2022 और 2023 की तुलना में अपराध की घटनाओं में कमी आई है.

उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान : इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में दुष्कर्म के 4,871 मुकदमे दर्ज हुए हैं. इनमें 4,888 पीड़ित महिलाएं हैं, जबकि देश में कुल दर्ज 28,091 मुकदमों में 28,266 पीड़िताएं हैं. अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां 3,209 दुष्कर्म के मामलों में 3,287 पीड़िताएं हैं. इसी प्रकार महाराष्ट्र में दुष्कर्म के 3091 मुकदमे दर्ज हुए. इनमें 3096 पीड़िताएं हैं. मध्य प्रदेश में दर्ज 3061 मुकदमों में 3069 पीड़िताएं हैं.

जयपुर : राजस्थान की भजनलाल सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध का आंकड़ा कम हुआ है. महिलाओं पर अपराध की घटनाओं में भी कमी आई है, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान अभी भी देश में पहले पायदान पर है. इस रिपोर्ट के आंकड़े यह भी गवाही देते हैं कि संख्यात्मक रूप से महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में कमी आई है, लेकिन हकीकत यह भी है कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान 4,871 मुकदमों के साथ देश में पहले स्थान पर है. प्रति लाख महिलाओं पर दुष्कर्म की दर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है. एनसीआरबी की पिछले दिनों जारी हुई साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 29,742 महिलाओं से दुष्कर्म के 29,536 मुकदमे दर्ज हुए हैं. इनमें से 4,871 मुकदमे अकेले राजस्थान के हैं, जिनमें 4,888 महिलाएं पीड़ित हैं.

दुष्कर्म के बाद हत्या की 38 घटनाएं : राजस्थान में महिलाओं पर अपराध की साल 2024 में 36,563 घटनाएं सामने आई, जबकि 2022 में 45,058 और 2023 में 45,450 मुकदमे महिलाओं के साथ अपराध के दर्ज हुए. इस लिहाज से महिला अपराध के मामलों में कमी देखी गई. महिलाओं से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के 38 मुकदमे 2024 में दर्ज हुए. 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म के प्रयास के 778 मामले सामने आए हैं.

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पारिवारिक विवाद में सबसे ज्यादा हत्याएं : प्रदेश में हत्या की वारदातों में भी कमी आई है. साल 2024 में हत्या के 1,607 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि साल 2023 में 1,804 और 2022 में 1,834 मुकदमे हत्या के दर्ज हुए. 2024 में 197 हत्या की वारदातों का कारण पारिवारिक विवाद रहा. निजी दुश्मनी में हत्या की 143, मामूली झगड़े में 124, संपत्ति विवाद में 122, प्रेम संबंधों में 89, दहेज के मामलों में 75 वारदात हुई. अवैध संबंधों के चलते हत्या की 34, लेनदेन के विवाद में 13, पानी के विवाद में 11, सड़क हादसों के कारण झगड़े में हत्या की चार वारदात हुई हैं.

पारिवारिक विवाद में हत्याएं. (ETV Bharat gfx)

बच्चों के अपहरण के 5,491 मामले : प्रदेश में 2024 में अपहरण के कुल 9,083 मामले सामने आए. साल 2023 में 9,882 और 2022 में 8,824 मुकदमे दर्ज हुए. संख्यात्मक रूप से देखें तो 2022 के मुकाबले अपहरण के मामले बढ़े हैं, लेकिन 2023 के मुकाबले इन मामलों में कमी आई है. अपहरण की वारदातों में पीड़ितों में 5,491 बच्चे हैं. इनमें 2,375 लड़के और 3,116 लड़कियां हैं. साल 2022 से 2024 के बीच बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले आईपीसी, बीएनएस और स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज किए गए हैं. साल 2024 में बच्चों से अपराध के 8,992 मुकदमे दर्ज हुए हैं. साल 2022 में 9,370 और 2023 में 10,577 मुकदमे दर्ज हुए.

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सीएम का दावा, दो साल में अपराध में कमी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी में हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है. राजस्थान में बीते दो साल में अपराध में 18.77 फीसदी की कमी आई है. हत्या के मामलों में 26 फीसदी की कमी के साथ ही डकैती और लूट के मामलों में भी कमी आई है. महिला अत्याचार के मामले दस फीसदी कम हुए हैं.

महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा के हों ठोस उपाय : सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू का कहना है कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है. यह शर्मनाक है. देश में दुष्कर्म के 28 हजार से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं. इनमें से चार हजार से ज्यादा अकेले राजस्थान के हैं. धरातल पर महिलाओं की सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं है. राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर है. इन सभी राज्यों में भी भाजपा की सरकार है. क्या सिर्फ दावे करने से ही बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? वह दिन कब आएगा, जब बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? सरकारों की प्राथमिकता महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के ठोस उपाय करने की होनी चाहिए.