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यूपी में साल 2024 में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं! जीरो टॉलरेंस ने बदली अपराध की तस्वीर

उत्तर प्रदेश में लूट की आपराधिक दर दर 0.5 है. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर लूट की आपराधिक दर औसत 1.6 है. उत्तर प्रदेश का पूरे देश में लूट की घटनाओं में 28वां स्थान है.

डकैती के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे कम घटनाओं वाला राज्य रहा. पूरे देश में 0.2 की दर से 2,393 डकैती की घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 57 घटनाएं दर्ज हुईं. इस मामले में उत्तर प्रदेश 36वें स्थान पर रहा. इस आकड़े के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश डकैती को रोकने में देश में सबसे बेहतर स्थिति वाले राज्यों में एक है.

बलवा और डकैती में कम घटनाएं : बलवा के मामलों में देशभर में 2.2 की दर से 30 हजार 348 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि मणिपुर में यह दर 8.4 रही. उत्तर प्रदेश में 1.1 की दर से 2,610 मुकदमे दर्ज हुए और राज्य 19वें स्थान पर रहा.

बलात्कार के मामलों में देशभर में 4.3 की दर से 29,536 मुकदमे दर्ज हुए. चंडीगढ़ में यह दर सबसे अधिक 16.6 रही. उत्तर प्रदेश में 2.8 की दर से 3,209 मुकदमे दर्ज हुए और राज्य 24वें स्थान पर रहा.

इसका अर्थ है कि देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हत्या की घटनाएं उत्तर प्रदेश से अधिक हुई हैं. यह आंकड़ा राज्य की अपराध स्थिति को तुलनात्मक रूप से कम दर्शाता है.

हत्या के मामले में यूपी 29वें स्थान पर : पूरे देश में 1.9 की दर से कुल 27 हजार 49 मुकदमे दर्ज किए गए. झारखंड 3.7 की दर के साथ हत्या के मामलों में सबसे ऊपर रहा. वहीं, उत्तर प्रदेश में 1.3 की दर से 3 हजार 218 मुकदमे दर्ज हुए और राज्य 29वें स्थान पर रहा.

2024 में महिला अपराध के 66398 मामले दर्ज किए गए. (Photo Credit; ETV Bharat)

NCRB रिपोर्ट पर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अपराध दर 180.2 है, जो सतत और सुविचारित प्रयासों का परिणाम है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति जमीन पर उतरी है. उन्होंने आधुनिक पुलिस स्टेशन, एंटी-रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्प डेस्क, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई को इस सुधार का कारण बताया.

वर्ष 2023 में यूपी में अपराध दर 190 थी. जबकि देश में अपराध दर 448.3 था. 2023 में हत्या के 3600 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में हत्या के 3218 मामले दर्ज किए गए हैं. महिलाओं के खिलाफ 2023 में 66381 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. 2024 में महिला अपराध के 66398 मामले दर्ज किए गए. पिछले वर्ष की तुलना में भले ही हत्या जैसे गंभीर अपराध में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन महिला अपराध में बढ़ोतरी हुई है.

वर्ष 2023 में यूपी में 4,22,743 और वर्ष 2022 में 4,01,787 अपराध दर्ज किया गया था. 2024 में दर्ज मामलों में से 76.7 फीसदी में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जो राष्ट्रीय औसत 75.6 फीसदी से ज्यादा है. खास बात यह है कि 2024 में प्रदेश में बवाल के 2610 मामले तो दर्ज किए गए, लेकिन कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक, IPS और BNS के तहत पूरे देश में 35,44,608 अपराध दर्ज किए गए, जबकि यूपी में 4,30,552 अपराध दर्ज किए गए, जो कुल राष्ट्रीय अपराधों का 12.14 प्रतिशत है. वहीं अगर विशेष एवं स्थानीय कानूनों (Special Acts and Local Laws) को भी शामिल किया जाए, तो उत्तर प्रदेश में कुल अपराधों की संख्या 7,08,399 है. जिसके अनुसार अपराध दर 296.6 है. इस आधार पर राष्ट्रीय अपराध दर 418.9 प्रतिशत है.

NCRB 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के औसत 252.3 फीसदी के मुकाबले यूपी में 180.2 फीसदी क्राइम रेट है. यह राष्ट्रीय औसत से 28.5 फीसदी कम है. इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर देश भर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में यूपी अपराधों के मामले में 2023 के 24वें स्थान से घटकर 18वें स्थान पर आ गया है.

लखनऊ : देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश अक्सर अपनी कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहता है. लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की साल 2024 की ताजा रिपोर्ट एक अलग ही कहानी बयां कर रही है. आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे आ गई है. महिलाओं की सुरक्षा से लेकर कुल अपराधों की रैंकिंग तक, यूपी ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. आइए, विस्तार से समझते हैं इन आंकड़ों का गणित. पढ़िए रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट...

यूुपी में क्राइम रेट 180.4 फीसदी. (Photo Credit; ETV Bharat)

अपहरण के मामलों में कमी : उत्तर प्रदेश में कुल अपहरण अपराध दर 4.9 है, जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत 5.8 है. प्रदेश की स्थिति के देखें, तो देश में उत्तर प्रदेश का 13वां स्थान है. फिरौती के लिए अपहरण के केवल 26 मामले दर्ज हुए हैं. अपहरण के मामले में यूपी का पूरे देश में 36वां स्थान है.

महिला अपराध में 17वां नंबर : महिलाओं से जुड़े अपराधों में देशभर में 64.6 की दर से 4 लाख 41 हजार 534 मुकदमे दर्ज हुए. उत्तर प्रदेश में 58 की दर से 66 हजार 398 मुकदमे दर्ज हुए और राज्य 17वें स्थान पर रहा. प्रदेश में महिला अपराध की दर 58.0 फीसदी प्रति लाख महिला जनसंख्या है.

उत्तर प्रदेश में 3,209 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं. प्रदेश में बलात्कार का अपराध दर 2.8 है. वहीं देश में बलात्कार का आपराधिक औसत 4.3 है. बलात्कार के मामलों में प्रदेश का स्थान 22–24वें स्थान के बीच दर्ज किया गया है.

अपराध पर एक नजर. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में शीलभंग अपराध की आपराधिक दर 3.9 है. वहीं शीलभंग अपराध की राषट्रीय स्तर पर आपराधिक दर 7.1 है. उत्तर प्रदेश में छेड़खानी अपराध की दर 0.5 है जो राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 2.9 है.

दहेज मृत्यु के मामलों में उत्तर प्रदेश की अपराध दर 1.8 है. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर दहेज मृत्यु अपराध की आपराधिक दर 0.8 है. इस श्रेणी के अपराध में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में पहला है.

बच्चों और साइबर अपराध के आंकड़े : बच्चों से जुड़े अपराधों में देशभर में 42.3 की दर दर्ज हुई, जबकि दिल्ली में यह दर सबसे अधिक 138.4 रही. उत्तर प्रदेश में 26 की दर से 22,222 मुकदमे दर्ज हुए और राज्य 27वें स्थान पर रहा.

पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत 8,087 मामले दर्ज हुए. प्रदेश में पॉक्सो की अपराध दर 9.5 है, जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत 15.6 है. पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में प्रदेश का देश में 23वां स्थान है.

साइबर अपराध के मामलों में देशभर में 7.3 की दर से अपराध दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 4.6 रही और राज्य 16वें स्थान पर रहा. साइबर अपराध में तेलंगाना 71.1 की दर के साथ सबसे ऊपर रहा.

अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध : यूपी में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित अपराध दर 28.8 है. देश में यूपी का 8वां स्थान है. वहीं प्रदेश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध दर 35.6 है. देश में इस अपराध के मामले में प्रदेश का 6वां स्थान है.

महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप 5 स्टेट. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब पढ़िए क्या कहते हैं एक्सपर्ट...

सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम : उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे एके जैन ने कहा, निश्चित तौर पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति है. सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. साथ ही पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे कनविक्शन, मिशन शक्ति जैसे अभियानों की ही देन है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है.

यूपी पुलिस ने उठाए प्रभावी कदम : वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए हैं. तमाम योजनाओं का संचालन किया गया है, जिसके चलते अपराध पर लगाम लगाई जा रही है. महिलाओं में सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं. सरकार की ओर से जगह-जगह पिंक बूथ बनाए गए हैं.

मिशन शक्ति से महिलाओं को मिल रही शक्ति. (Photo Credit; ETV Bharat)

हर थाने पर पिंक डेस्क बनाया गया है, जिसे महिला डेस्क के नाम से भी जानते हैं. महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है. ऐसे माहौल में स्वाभाविक है कि अपराधों पर लगाम लगेगी. महिलाएं जागरूक हो रही हैं, उनके खिलाफ अपराध होने पर वह मुखर होकर सामने आ रही हैं. ऐसे में शिकायतें भी अधिक दर्ज होती हैं, जिससे आंकड़े बढ़ते हैं.

अपराध में आई गिरावट : वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया, मैं पिछले लंबे समय से क्रिमिनल केस की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं यह महसूस कर पा रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज की गई. इसमें कोई संसय नहीं है कि हत्या, लूट, डकैती व अपहरण जैसे अपराधों में न सिर्फ आंकड़ों में बल्कि जमीन पर भी गिरावट महसूस की जा रही है. इन अपराधों पर लगाम लगाने के पीछे मुख्य कारण पुलिस की मजबूत इच्छाशक्ति व सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है.

महिलाओं से जुड़े अपराधों में यूपी का 17वां नंबर है. (Photo Credit; ETV Bharat)

जीरो टॉलरेंस नीति का असर : वरिष्ठ पत्रकार अंकित पांडेय ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस कामयाब रही है. आंकड़ों को देखकर स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन कन्विक्शन व अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही का असर है कि अपराध में कमी आई है.

आंकड़े सही नहीं : समाजसेवी ऊषा विश्वकर्म ने कहा, निश्चित तौर पर यह जो आकड़े दिखाई दे रहे हैं यह पूरी तरह से गलत हैं. जमीन पर इसका कोई असर नहीं है. हम लोग अक्सर देखते हैं महिलाओं व बच्चियों के साथ अपराध होता है, लेकिन पुलिस उस पर कठोर कार्यवाही नहीं करती. पुलिस एफआईआर भी लिखने से बचती है. जब तक उसे यह नहीं लगता है कि मामला हाईलाइट होगा. ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि यह जो आंकड़े सामने आए हैं वह किन स्थिति व परिस्थिति में देखने को मिल रहे हैं. आज भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनकी FIR तक दर्ज नहीं हो पाती है.

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