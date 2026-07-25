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एनसीआर में प्रदूषण पर सरकार सख्त, गुरुग्राम बैठक में तय हुआ बड़ा एक्शन प्लान, सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिए सख्त निर्देश

एनसीआर में प्रदूषण पर सरकार सख्त ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शुक्रवार को गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए तैयार कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. बैठक में हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. ईवी नीति और "नो पीयूसीसी-नो फ्यूल" पर फोकस: बैठक में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS) के विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ावा देने, "नो पीयूसीसी-नो फ्यूल" व्यवस्था लागू करने, पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती से कार्रवाई करने पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समयसीमा में सभी योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए और बताया कि राज्य सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति कैबिनेट में लाने जा रही है. गुरुग्राम बैठक में तय हुआ बड़ा एक्शन प्लान (ETV Bharat) हरित चौक और धूल नियंत्रण पर विशेष अभियान: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के प्रमुख चौक-चौराहों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने, नियमित डीप क्लीनिंग कराने और धूल नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से एक माह के भीतर ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा. वहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने भी राजीव चौक की तर्ज पर अन्य प्रमुख ट्रैफिक प्वाइंट्स को हरित स्वरूप देने तथा वर्षा ऋतु में बड़े स्तर पर पौधारोपण कराने पर जोर दिया.