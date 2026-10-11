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गाजियाबाद में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के वंदना विहार में शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को टेलर मास्टर अंशुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. अंशुल की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसके आशिक पप्पू का नाम सामने आया है. पत्नी और पप्पू के अवैध संबंध के बारे में अंशुल को पता चल गया था. इसके बाद से ही महिला और पप्पू ने मिलकर अंशुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.