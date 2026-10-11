गाजियाबाद में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक महिला और पप्पू अंशुल को रास्ते से हटकर आपस में शादी करना चाहते थे. दोनों ने अंशुल की हत्या की योजना बनाई.
Published : October 11, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के वंदना विहार में शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को टेलर मास्टर अंशुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. अंशुल की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसके आशिक पप्पू का नाम सामने आया है. पत्नी और पप्पू के अवैध संबंध के बारे में अंशुल को पता चल गया था. इसके बाद से ही महिला और पप्पू ने मिलकर अंशुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.
पुलिस के मुताबिक, पप्पू की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी. दूसरी पत्नी उत्तर प्रदेश के जनपद खीरी स्थित थाना मैगलगंज इलाके के आलीरापुर गांव में रहती है. जबकि पप्पू गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के वंदना विहार में किराए के कमरे में दो महीने से रह रहा था. पप्पू कमरे पर अकेला रहता था. पप्पू के दो साल से महिला के साथ प्रेम संबंध थे. पप्पू और महिला के प्रेम संबंध की बात महिला के पति अंशुल को पता चल गई थी. इसके बाद पत्नी और अंशुल में कई बार झगड़ा हुआ था. लेकिन समाज में इज्जत की सोच कर परिवार वालों ने समझाया और मामले को शांत करा दिया था.
महिला और पप्पू अंशुल को रास्ते से हटकर आपस में शादी करना चाहते थे. लेकिन शादी करने से पहले महिला और पप्पू ने अंशुल की हत्या करने की योजना बनाई. योजना के तहत पप्पू अपने पैतृक गांव से तमंचा और कारतूस लेकर आया. महिला और अंशुल नोएडा की एक कंपनी में काम करते थे. घर के किसी काम के चलते अंशुल ने दो दिन की छुट्टी ले ली थी. जबकि महिला ने छुट्टी नहीं ली थी. प्लान के मुताबिक पत्नी ने पप्पू को बताया था कि जब अंशुल घर पर अकेला होगा तब उसे अंजाम तक पहुंचा देंगे. पत्नी ने पप्पू को बताया था कि अंशुल घर पर अकेला है. मौका पाकर पप्पू अंशुल के घर पहुंचा और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद पूरी बात पप्पू ने महिला को फोन करके बताई.
एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक "थाना खोड़ा पुलिस द्वारा टेलर मास्टर अंशुल की हत्या का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए घटना कार्य करने वाले पप्पू उर्फ गंगा भगत और महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला अंशुल की पत्नी है. महिला और पप्पू के बीच करीब दो वर्ष से संबंध थे. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है."
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