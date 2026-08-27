NCM के सामने 7 हजार शिकायतें लंबित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आयोग का फोकस, चेयरमैन बोले- "समाधान के लिए लगातार संवाद जरूरी"
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 7 हजार लंबित शिकायतों के समाधान पर फोकस करेगा. साथ ही समुदायों से संवाद और अधिकारों की समीक्षा बढ़ाएगा.
Published : August 27, 2026 at 3:37 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-6 स्थित यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने प्रेसव्राता की. इस दौरान हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि, "आयोग के सामने करीब 7 हजार शिकायतें लंबित हैं. इन मामलों को कानून के तहत जल्द निपटाने की दिशा में काम किया जा रहा है. आयोग का फोकस अब शिकायतों के समाधान के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों से जुड़े मामलों की प्रभावी समीक्षा पर रहेगा."
सामाजिक और प्रशासनिक मामलों पर भी नजर: ग्रेवाल ने आगे कहा कि, "मेरा चंडीगढ़ दौरा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए है. आयोग आने वाले समय में अलग-अलग समुदायों और संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार संवाद करेगा. आयोग का काम सिर्फ शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं है. सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में प्रयास करना भी आयोग की जिम्मेदारी है."
सिख बंदियों और पैरोल पर बोले: वहीं, सिख बंदियों और पैरोल से जुड़े सवाल पर NCM अध्यक्ष ने कहा कि, " ऐसे मामले संबंधित कानून और व्यवस्था के दायरे में आते हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले का संबंध अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों से है तो आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में उसकी समीक्षा कर सकता है. अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने वाले मामलों के समाधान के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे."
हेमकुंट साहिब श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जोर: ग्रेवाल ने श्री हेमकुंट साहिब समेत धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मानजनक यात्रा व्यवस्था पर भी जोर दिया. उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, "ऐसी समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारियों के बीच बातचीत और बेहतर समन्वय से किया जाना चाहिए."
राम रहीम की पैरोल पर शिकायत पर बोले: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिल रही पैरोल के सवाल पर ग्रेवाल ने कहा कि, "इस संबंध में आयोग के पास अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है. आयोग के समक्ष आने वाली शिकायतों और अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों के आधार पर ही कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है." ग्रेवाल ने भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि, "विपक्ष का विरोध कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए.भारत में सभी समुदायों के अधिकारों और सम्मान को लेकर व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए."
किशनगंज मामले का भी किया जिक्र: बिहार के किशनगंज का जिक्र करते हुए NCM अध्यक्ष ने वहां अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े एक मामले के बारे में कहा कि, "ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. आयोग आगे भी सीधे संवाद, शिकायतों की सुनवाई और संस्थागत स्तर पर समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करने पर काम करेगा."
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