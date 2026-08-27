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NCM के सामने 7 हजार शिकायतें लंबित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आयोग का फोकस, चेयरमैन बोले- "समाधान के लिए लगातार संवाद जरूरी"

NCM के सामने 7 हजार शिकायतें लंबित ( ETV Bharat )