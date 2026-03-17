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रुद्रपुर में NCERT की नकली किताबों पर बड़ा खुलासा, 11 करोड़ है 11.30 लाख किताबों की कीमत, होगी फॉरेंसिक जांच

रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां एक गोदाम से एनसीईआरटी (National Council of Educational Research and Training) की करीब 11 लाख 30 हजार नकली किताबें बरामद की गई हैं. इनकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपये आंकी गई है. सूचना मिलने के बाद दिल्ली से एनसीईआरटी की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान इन किताबों को पहली नजर में नकली बताया है. फिलहाल पुलिस, प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं.

एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले खड़े हुए गंभीर सवाल: रुद्रपुर में फर्जी एनसीईआरटी (NCERT) किताबों का एक बड़ा जखीरा बरामद होने से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में नकली किताबों का मिलना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी लापरवाही या संगठित नेटवर्क काम कर रहा था. यह मामला सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है.

रुद्रपुर के कीरतपुर क्षेत्र में एक गोदाम से एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद हुई थीं (Photo- ETV Bharat)

11 करोड़ आंकी गई है नकली किताबों की कीमत: मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली से एनसीईआरटी की एक विशेष टीम रुद्रपुर पहुंची. बताया जा रहा है कि 14 तारीख की शाम को किरतपुर क्षेत्र में स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में किताबें होने की सूचना मिली थी. इसके बाद प्रशासन ने 15 तारीख की सुबह गोदाम का ताला तोड़कर जांच शुरू की. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर मौजूद किताबों की गिनती कराई, जिसमें लगभग 11 लाख 30 हजार किताबें बरामद हुईं. इन किताबों की अनुमानित कीमत करीब 11 करोड़ रुपये बताई जा रही है.