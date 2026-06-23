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जॉब हंटिंग के लिए यूपी NCC का नया प्लान; पुराने कैडेट्स को जोड़ने की कवायद शुरू

उनका कहना है कि अब तक यह चीज देखने में आई है कि NCC जॉइन करने के कुछ साल बाद ही मुश्किल से 5% लोग ही हमसे कनेक्ट रहते हैं, जबकि बाकी छोड़ देते हैं. इसके लिए तमाम प्रयास हुए लेकिन सफलता नहीं मिल रही है.

उन्होंने बताया कि हमारे कैंप के जरिए न सिर्फ बच्चों को नियम, कायदे-कानून और आर्मी का डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बल्कि उनको उनके फ्यूचर के लिए भी रेडी किया जाता है. ADG NCC यूपी का कहना है कि हमारे कैंप में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, डिसिप्लिन और देशभक्ति. इसके लिए तो हम उन्हें तैयार करते ही हैं. साथ ही हम पुराने कैडेट्स को भी अब रेडी करने का काम कर रहे हैं.

ADG NCC यूपी डायरेक्टरेट गौरव गौतम NCC को और मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि हमारे सामने कई बड़े चैलेंज होते हैं. खासतौर पर बच्चों को जब हम अपने कैंप तक लाते हैं, तो उनको नेशनल लेवल NCC कैंप तक ले जाना भी चैलेंज होता है, क्योंकि हर स्टेट के बच्चे अपने स्तर पर प्रयास करते हैं. इस बार भी यूपी लेवल पर कई बच्चों को नेशनल कैंप में भेजा जा रहा है. कई कंपटीशन के बाद वह खुद को तैयार करते हैं.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में 7 यूपी नवल NCC का बड़ा केंद्र है. यहां बच्चे देशभक्ति की भावना के साथ NCC ज्वाइन करके बोटिंग, शूटिंग और अन्य तरह की ट्रेनिंग लेते हैं. इस कोर्स के बाद उनको मिलने वाला सर्टिफिकेट न सिर्फ उनको सेना तक ले जाने में मदद करता है बल्कि और भी मामलों में उन्हें डिसिप्लिन बनाता है.

घटनाओं से लेकर आसपास में होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर पुराने कैडेट्स की मदद भी मिलेगी. इतना ही नहीं यहां आने वाले कैडेट्स को सिर्फ सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं बल्कि उनके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए उनके स्किल के हिसाब से रेडी करने का काम करेगा.

NCC के 3 साल के कोर्स के बाद बच्चे यहां से निकलकर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर अल्युमिनाई होने के बाद NCC के अपने कैंप को भूल जाते हैं. अब इसके लिए यूपी NCC कुछ ऐसे प्रयास करने जा रही है, जो न सिर्फ अपने पुराने कैडेट्स को अभियानों से जोड़ेगा, बल्कि समाज के लिए उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भी करेगा.

वाराणसी: देश की रक्षा, अनुशासन और अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए आर्मी सबसे बेहतर विकल्प है. यह भी सच है कि हर कोई आर्मी में शामिल नहीं हो पाता. लेकिन कई बार आर्मी की तरह है अपने जीवन को व्यवस्थित नियमों के अनुसार और बेहतर तरीके से चलाने में NCC बड़ी भूमिका निभाती है.

अब डिजिटल युग में हम एक एप्लीकेशन और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पुराने कैडेट्स को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं. हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और पुराने कैडेट्स के संपर्क को खंगाल रहे हैं. इससे हम अपने कैडेट्स को कैंप लाकर उन्हें उनकी पुरानी ट्रेनिंग और पुराने समाज सेवा के किए गए प्रयासों पर चर्चा करके सबको एकजुट करेंगे.

उनका कहना है NCC का काम सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग देना नहीं बल्कि एक मजबूत भारतीय को तैयार करना है. यह हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कई बार कई बड़ी घटनाएं कई क्षेत्रों में सामने आती है. जिसमें आसपास लोग ट्रेंड होने के बाद भी आगे नहीं आते. ऐसे में उनके प्रयासों से न सिर्फ लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, बल्कि NCC के किए गए ट्रेनिंग कैंप का बड़ा इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है.

इसलिए हम ऐसे लोगों को एकजुट करके उनको तैयार करेंगे और उन्हें एल्युमिनाई के जरिए यूपी के अलग-अलग सेंटर्स में जोड़ने का काम भी करेंगे. इसके लिए हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य तरीके से इनको अपने साथ कनेक्ट करेंगे.

उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 110 ऐसे हमारे सेंटर्स हैं, जहां पर यह प्रयास शुरू किया जा रहा है. इन सेंटर पर मैं लगातार जा रहा हूं और लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूं.

ADG NCC का कहना है कि हमारे सामने कई बड़े चैलेंज हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों को तैयार करना, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल यह रहता है कि आखिर हम बच्चे को NCC में क्यों भेजे. हम यह प्रयास कर रहे हैं कि NCC सिर्फ 3 साल का कोर्स या उनके ट्रेनिंग के लिए ही चीज ना बन जाए, बल्कि उनका फ्यूचर के लिए भी तैयार किया जाए.

NCC ADG का कहना है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स NCC को माना जाता है, लेकिन आज के समय में इसमें मुश्किलें हैं. नेशनल डिफेंस अकादमी से लेकर डिफेंस के अलग-अलग सेक्टर में इन क्रेडिट को तवज्जो मिलती है. इनके सर्टिफिकेट और उनके गोल्ड मेडल के आधार पर इनको चीजें दी जा सकती है, लेकिन यह इतनी आसान नहीं होती. जितना सोचा जाता है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में NCC का बड़ा केंद्र है. (Photo Credit: ETV Bharat)

इसलिए हम बच्चों को हर लेवल पर तैयार करने का काम कर रहे हैं, ताकि उनको सिर्फ नौकरी करना है, यह सोचकर NCC में न आना हो, बल्कि बच्चे अपने आप को मानसिक तौर पर भी तैयार कर सकें. इस सेक्टर में आकर देश सेवा की भावना से काम करें. उन्हें हम इस लेवल पर तैयार करेंगे कि वह NCC से निकलने के बाद अगर नौकरी नहीं पाए तो प्राइवेट नौकरी की जगह वह अपने स्किल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

NCC इस सेक्टर पर भी बहुत अच्छे से काम कर रही है. अपने नए कैडेट्स को इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवाएगी, ताकि वह फ्यूचर के लिए रेडी हों. नौकरी पर निर्भर न होकर वह अपने स्किल का इस्तेमाल करके लोगों को भी इसकी जानकारी दे सकें. उन्होंने बताया कि फिलहाल यूपी NCC टीम महाराष्ट्र में होने वाले नेशनल कैंप में हिस्सा लेने जा रही है. इसमें यूपी बेहतर करे और नेवी के जरिए बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर पाएं इसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा.

वहीं NCC में अपने बच्चों को भेजने वाले पेरेंट्स भी इस लेवल पर सोचते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने और डिसिप्लिन में आने के लिए यहां आता है. भावेश कुमार अपने बच्चों को यहां लगभग 2 साल से भेज रहे हैं.

उनका कहना है कि मेरा बेटा पहले पढ़ने में बेहतर नहीं था. नियम-कानून से नहीं चलता था. घर पर उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन NCC केंद्र ने उसे बहुत कुछ दिया. पढ़ाई में मन लगना शुरू हुआ. डिसिप्लिन में आ गया और अपना रूटीन चेंज किया. आज पढ़ाई के साथ ही वह अपने फ्यूचर को लेकर भी सोच रहा है, जो बड़ी बात है.

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