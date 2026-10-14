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एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एनसीसी ने शुरू किया स्कूलों में विशेष कैंप, 12 दिनों तक 600 बच्चे करेंगे कई एक्टिविटी

एनसीसी ने शुरू किया स्कूलों में विशेष कैंप. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 12 दिवसीय ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ एनसीसी कैंप की. शुरुआत आज से की गई है. कैंप का शुभारंभ ब्रिगेडियर सौरभ सिन्हा ने किया.

ब्रिगेडियर सौरभ सिन्हा ने कहा कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की विविध संस्कृतियों को समझने, आपसी सद्भाव बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है.

एनसीसी ने शुरू किया स्कूलों में विशेष कैंप. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता में है. उन्होंने कैडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि एनसीसी की खाकी वर्दी केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि देश के प्रति निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है. यह वर्दी कैडेट्स को राष्ट्रसेवा और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है. एनसीसी ने शुरू किया स्कूलों में विशेष कैंप. (ईटीवी भारत) 23 अक्टूबर तक चलेंगी विभिन्न गतिविधियां