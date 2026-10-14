एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एनसीसी ने शुरू किया स्कूलों में विशेष कैंप, 12 दिनों तक 600 बच्चे करेंगे कई एक्टिविटी
ब्रिगेडियर सौरभ सिन्हा ने कहा कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की विविध संस्कृतियों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:39 AM IST
वाराणसी: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 12 दिवसीय ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ एनसीसी कैंप की. शुरुआत आज से की गई है. कैंप का शुभारंभ ब्रिगेडियर सौरभ सिन्हा ने किया.
ब्रिगेडियर सौरभ सिन्हा ने कहा कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की विविध संस्कृतियों को समझने, आपसी सद्भाव बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता में है. उन्होंने कैडेट्स को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया.
उन्होंने कहा कि एनसीसी की खाकी वर्दी केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि देश के प्रति निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है. यह वर्दी कैडेट्स को राष्ट्रसेवा और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है.
23 अक्टूबर तक चलेंगी विभिन्न गतिविधियां
23 अक्टूबर तक चलने वाले इस कैंप में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 600 बच्चे और बच्चियां भाग ले रही हैं. कैंप में विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.
इसके अंतर्गत व्याख्यान, क्विज प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, काशी दर्शन, सारनाथ भ्रमण तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे.
इन गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को समझने का अवसर मिलेगा.
कार्यक्रम में कैंप कमांडेंट कर्नल सुखबीर पुनिया, एडम ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश उपाध्याय, विद्यालय के प्रधानाचार्य ए.के. चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) एम.एस. यादव, सूबेदार मेजर जीत बहादुर थापा, सूबेदार चंद्रशेखर यादव, सहित विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी अधिकारी, प्रशिक्षक एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे.