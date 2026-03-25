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NCC के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स पहुंचे भिवानी, बोले 'कैडेट्स को अब मिलेगी ड्रोन और साइबर ट्रेनिंग '

एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने भिवानी का दौरा किया. उन्होंने इस दौरान एनसीसी में नई तकनीकों की ट्रेनिंग पर बल दिया.

NCC DG VIRENDRA VATS BHIWANI VISIT
एनसीसी डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 5:07 PM IST

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भिवानीः "देश के युवाओं के बीच अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व और देशभक्ति विकसित करने का कार्य करने वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में अब देश के युवाओं को ड्रोन ट्रेनिंग और साइबर खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. ड्रोन ट्रेनिंग के लिए तीन कैंप की स्थापना की जा चुकी है. वहीं देशभर में 12 साइबर लैब की स्थापना देश के विभिन्न एनसीसी अकादमी में किया जा चुका है." ये बातें भारत के एनसीसी डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विरेंद्र वत्स ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. एनसीसी डायरेक्टर जनरल भिवानी के वैश्य कॉलेज में 11वीं एनसीसी बटालियन की ओर से आयोजित राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने युवा कैडेट्स को अनुशासन का पाठ पढ़ाया.

'एनसीसी के सभी 100 ग्रुप्स के लिए मूलभूत ढ़ांचा किया जायेगा तैयार': लेफ्टिनेंट जनरल विरेंद्र वत्स ने बताया कि "भारत में एनसीसी के 100 ग्रुप्स है, जिनमें 12 ग्रुप के लिए अकादमी कार्य कर रही है, जिनमें युवाओं को एनसीसी की बेसिक ट्रेनिंग के साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है. साथ ही अब साइबर और ड्रोन की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है. इसके अलावा 30 से 35 ग्रुप्स के लिए इंस्फ्रास्ट्रचर तैयार किया जा रहा है. एक ग्रुप के लिए फंक्शनल अकादमी बनाने में 50 से 100 करोड़ के बीच खर्च आता है. इस खर्च को वहन करने में राज्य सरकारों की अहम भूमिका रहती है. जल्द ही पूरे देश में एनसीसी के सभी 100 ग्रुप्स के लिए मूलभूत ढ़ांचा तैयार हो जाएगा."

भिवानी दौरे पर पहुंचे एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स (Etv Bharat)

1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापनाः लेफ्टिनेंट जनरल विरेंद्र वत्स ने कहा कि "ड्रोन ट्रेनिंग के लिए तीन एडवांस ट्रेनिंग कैंप तैयार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि "जिस प्रकार साइबर ट्रेनिंग बदलते समय के अनुसार युवाओं को एनसीसी के माध्यम से दी जा रही है, उसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कोर अब नेशनल साइबर कोर के रूप में बदल रहा है, जो समय की जरूरत भी है." उन्होंने कहा कि "1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, जिसके बाद से ट्रेनिंग में बहुत से बदलाव किए गए. वैश्विक स्तर पर युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने में नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है. इसी कारण ड्रोन ट्रेनिंग कार्यक्रम एनसीसी में शामिल किया गया है. यह समय के साथ होने वाला जरूरी बदलाव है."

एनसीसी कैडेट्स ने सीखा नेतृत्व कौशल का गुरः मौके पर एनसीसी से जुड़े सार्जेंट रोहित और हर्ष ने बताया कि "आज देश के एनसीसी प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल विरेंद्र वत्स ने उनके कैंप में पहुंचकर राष्ट्र निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व कौशल और देशभक्ति से जुड़े बिंदुओं पर उनसे चर्चा की है."

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एनसीसी कैडेट्स को ड्रोन ट्रेनिंग
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