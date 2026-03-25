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NCC के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स पहुंचे भिवानी, बोले 'कैडेट्स को अब मिलेगी ड्रोन और साइबर ट्रेनिंग '

भिवानीः "देश के युवाओं के बीच अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व और देशभक्ति विकसित करने का कार्य करने वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में अब देश के युवाओं को ड्रोन ट्रेनिंग और साइबर खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है. ड्रोन ट्रेनिंग के लिए तीन कैंप की स्थापना की जा चुकी है. वहीं देशभर में 12 साइबर लैब की स्थापना देश के विभिन्न एनसीसी अकादमी में किया जा चुका है." ये बातें भारत के एनसीसी डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विरेंद्र वत्स ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. एनसीसी डायरेक्टर जनरल भिवानी के वैश्य कॉलेज में 11वीं एनसीसी बटालियन की ओर से आयोजित राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने युवा कैडेट्स को अनुशासन का पाठ पढ़ाया.

'एनसीसी के सभी 100 ग्रुप्स के लिए मूलभूत ढ़ांचा किया जायेगा तैयार': लेफ्टिनेंट जनरल विरेंद्र वत्स ने बताया कि "भारत में एनसीसी के 100 ग्रुप्स है, जिनमें 12 ग्रुप के लिए अकादमी कार्य कर रही है, जिनमें युवाओं को एनसीसी की बेसिक ट्रेनिंग के साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है. साथ ही अब साइबर और ड्रोन की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है. इसके अलावा 30 से 35 ग्रुप्स के लिए इंस्फ्रास्ट्रचर तैयार किया जा रहा है. एक ग्रुप के लिए फंक्शनल अकादमी बनाने में 50 से 100 करोड़ के बीच खर्च आता है. इस खर्च को वहन करने में राज्य सरकारों की अहम भूमिका रहती है. जल्द ही पूरे देश में एनसीसी के सभी 100 ग्रुप्स के लिए मूलभूत ढ़ांचा तैयार हो जाएगा."