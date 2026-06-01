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चारधाम यात्रा में यातायात व्यवस्था संभालेंगे NCC कैडेट्स, सड़कों पर तैनात होंगे 'ट्रैफिक वालंटियर'

ट्रैफिक वालंटियर के रूप में एनसीसी कैडेट्स शामिल ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )