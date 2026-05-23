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आकाश ने साढ़े 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर लहराया भारत का तिरंगा, कोडरमा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

कोडरमा:जिले के झुमरी तिलैया के रहने वाले एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने भारत-चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश की साढ़े 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराकर कोडरमा जिले के साथ-साथ पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान से उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया है.

कोडरमा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

यह उपलब्धि हासिल करने के बाद आकाश शनिवार को कोडरमा पहुंचे, जहां कोडरमा रेलवे स्टेशन पर उनका एनसीसी कैडेट्स और उनके परिवार वालों ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान आकाश की मां ने उनकी आरती उतारी और मस्तक पर तिलक लगाकर बधाई दी और उसका स्वागत किया. वहीं एनसीसी कैडेट्स और पदाधिकारियों ने आकाश का फूल माला पहनाकर स्वागत किया.

कैडेट आकाश कुमार और एनसीसी के अधिकारियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एनसीसी के अधिकारियों ने दी बधाई

एनसीसी के अधिकारियों ने आकाश की उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह उसके धैर्य, अनुशासन और इच्छा शक्ति के बल पर मिली सफलता है. अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता एक दिन की नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत के बल पर सीमित संसाधनों में यह सफलता मिली है.