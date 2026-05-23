आकाश ने साढ़े 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर लहराया भारत का तिरंगा, कोडरमा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

आकाश ने साढ़े 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर लहराया भारत का तिरंगा, कोडरमा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत
कोडरमा के आकाश कुमार ने 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराकर झारखंड के साथ-साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया है.
Published : May 23, 2026 at 8:45 PM IST
कोडरमा:जिले के झुमरी तिलैया के रहने वाले एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने भारत-चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश की साढ़े 17 हजार फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराकर कोडरमा जिले के साथ-साथ पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान से उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया है.
कोडरमा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत
यह उपलब्धि हासिल करने के बाद आकाश शनिवार को कोडरमा पहुंचे, जहां कोडरमा रेलवे स्टेशन पर उनका एनसीसी कैडेट्स और उनके परिवार वालों ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान आकाश की मां ने उनकी आरती उतारी और मस्तक पर तिलक लगाकर बधाई दी और उसका स्वागत किया. वहीं एनसीसी कैडेट्स और पदाधिकारियों ने आकाश का फूल माला पहनाकर स्वागत किया.
एनसीसी के अधिकारियों ने दी बधाई
एनसीसी के अधिकारियों ने आकाश की उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह उसके धैर्य, अनुशासन और इच्छा शक्ति के बल पर मिली सफलता है. अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता एक दिन की नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत के बल पर सीमित संसाधनों में यह सफलता मिली है.
आकाश ने गुरुओं और माता-पिता को दिया श्रेय
बता दें कि इस पर्वतारोहण के लिए पूरे देश के एनसीसी के कुल 20 लाख कैडेट्स में से केवल 8 कैडेट्स का ही चयन किया गया था. पर्वतारोही एनसीसी कैडेट आकाश ने बताया कि यह प्रशिक्षण उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था. प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन प्रशिक्षकों की हौसलाअफजाई और मार्गदर्शन से उन्होंने यह सफलता हासिल की. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुओं और माता-पिता को दिया है.
ये भी पढ़ें-
एनसीसी कैडेट्स और साइक्लोथोन प्रतिभागियों को राज्यपाल ने किया सम्मानित, कहा- विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका निर्णायक
वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का दूसरा चरण शुरू, शौर्य और एकता का संदेश लेकर नई दिल्ली के लिए रवाना हुए एनसीसी कैडेट्स
ध्वजाधारी धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा अभियान, एनसीसी कैडेट्स व युवाओं ने की पूरे परिसर की सफाई - Dhwajdhari Dham